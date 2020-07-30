NVIDIA представит всю линейку RTX 3000 в кратчайшие сроки, флагманы появятся в сентябре
Осень становится все ближе, а вместе с ней и новое поколение игровых видеокарт NVIDIA. Следующая серия графических ускорителей должна принести значительное увеличение производительности, особенно в технологиях трассировки лучей (Ray Tracing) и адаптивного интеллектуального сглаживания (Deep Learning Super-Sampling, DLSS). Компания NVIDIA находится на шаг впереди своего конкурента и планирует начать продажи видеокарт RTX 3000-серии в начале осени. Компания AMD, несмотря на множество сообщений о задержках в производстве, намерена представить свои видеокарты в течение 2020 года, но намного позже, поэтому у NVIDIA есть все шансы «снять сливки» в условиях отсутствия конкуренции.
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NVIDIA прекращает выпуск видеокарт серии RTX 2000, высокопроизводительные видеокарты уже сняты с производства, а производство видеокарт среднего класса, RTX 2070 и 2060, также в скором времени завершится. Сокращение объема поставок и возрастающий интерес к майнингу приводят к дефициту видеокарт и серьезному росту цен.
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По слухам, NVIDIA сталкивается с некоторыми проблемами производства графических чипов, что может отложить появление новых видеокарт до октября, но, согласно последним данным, флагманы линейки, RTX 3080 Ti и RTX 3080, будут выпущены в срок. Официально видеокарты будут представлены 17 сентября. Появление менее производительных моделей произойдет в ближайшие месяцы, так RTX 3070 появится в октябре, а RTX 3060 — в ноябре. Наполнение рынка видеокартами нового поколения от высокого до среднего уровня займет два месяца. Это намного быстрее, чем в случае с серией RTX 2000, появление которой на рынке заняло 4 месяца. Вероятно, NVIDIA хочет максимально реализовать временное преимущество и представить всю линейку видеокарт до появления конкурирующих решений компании AMD.
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