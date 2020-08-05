Видеокарты Radeon получили официальную поддержку Horizon Zero Dawn, Hyper Scape и Grounded в новом драйвере
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Компания AMD представила новый драйвер для своих видеокарт Radeon — Adrenalin 2020 Edition 20.8.1, который получил ряд оптимизаций для новейших игровых проектов и множество исправлений. В драйвере реализована официальная поддержка Horizon Zero Dawn, Grounded и Hyper Scape, улучшена их производительность.
Релиз Horizon Zero Dawn, одного из лучших игровых проектов для PlayStation 4, состоится на персональных компьютерах через несколько дней, 7 августа. Предварительная загрузка уже доступна для прессы, игра займет 67 ГБ свободного пространства на накопителе. В первый же день Horizon Zero Dawn получит небольшое обновление, команда Guerrilla Games обнаружила в финальной версии игры ряд проблем, но оперативно исправила их, чтобы не омрачить ожидаемый многими ПК-релиз своего проекта.
Первый сезон амбициозной королевской битвы Hyper Scape от Ubisoft начинается немногим позже, 11 августа. А симулятор выживания Grounded от Obsidian Games уже находится в раннем доступе и новый драйвер повысит производительность RX 5700 XT при эпических настройках графики на 9%.
Ряд исправлений в новом драйвере решит проблемы темного или тусклого экрана при изменении настроек вертикальной синхронизации в Doom Eternal. Команда инженеров AMD устранила появление ошибок в приложениях при выходе из спящего режима, решила проблемы с блокировкой частоты обновления экрана при использовании технологии Radeon FreeSync и с ошибками при горячем подключении или отключении HDMI-дисплеев.
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Драйвер Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.8.1, полный список изменений и известных проблем доступен на официальном сайте компании AMD.
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