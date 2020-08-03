В 2021 году AMD станет крупнейшим заказчиком TSMC, оставив позади даже Apple
Тайваньские СМИ со ссылкой на последние данные от поставщиков сообщают, что AMD собирается удвоить производство 7-нм и 5-нм продукции в следующем году. По прогнозам объем производства продукции AMD во втором квартале 2021 года превзойдет Apple, что сделает AMD крупнейшим заказчиком TSMC. В настоящее время продажи продуктов AMD по всем направлениям идут лучше, чем ожидалось, особенных успехов достигли серверные процессоры AMD EPYC.
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В последние годы AMD и TSMC расширили сотрудничество и постепенно все заказы AMD перешли к тайваньскому полупроводниковому гиганту. К настоящему времени компании достигли отличных результатов совместной работы. Ожидается, что AMD станет крупнейшим клиентом TSMC в следующем году. Доля AMD в общем объеме выручки TSMC составит не менее 20%.
Тесное сотрудничество AMD и TSMC также не позволит Intel достигнуть крепких партнерских отношений с тайваньским производителем. Сообщалось, что компания TSMC согласилась взять на себя производство части продукции Intel, но компания Intel не будет являться приоритетным заказчиком и дополнительные мощности для производства ее продукции развернуты не будут. Интеграция двух компаний непроста, поэтому Intel по-прежнему будет выпускать большинство продуктов самостоятельно.
Тем не менее, существует мнение, что у Intel есть шансы договориться с TSMC о строительстве нового завода, который должен быть ускоренно развернут в течение 1 года. Нынешняя ситуация довольно неблагоприятна для Intel, компании нужно срочно корректировать планы выпуска продукции и разобраться со своим производством, которое неоднократно провалило разработку и выпуск новой продукции.
Аналитики ожидают, что задержки выхода 7-нм продуктов Intel позволят AMD занять более 20% рынка и продолжить уверенное движение к 30%.
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