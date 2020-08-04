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Согласно последнему финансовому отчету издательства Take-Two Interactive, GTA V была продана общим тиражом 135 миллионов копий на всех платформах, что на 5 миллионов больше, чем в прошлом квартале. GTA V также оказала сильное влияние на квартальные доходы компании, способствуя их росту как за счет продаж самой игры, так и за счет монетизации GTA Online. Суммарный доход Take-Two Interactive составил $915 миллионов.

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Очередной взлет продаж произошел через несколько недель после промо-акции от Epic Games, когда GTA V раздавалась участникам сервиса Epic Games Store бесплатно. По словам генерального директора Take-Two, Стросса Зельника (англ. Strauss Zelnick), этот рекламный ход спровоцировал огромную волну продаж внутри игры. В онлайн-конференции Стросс Зельник отметил, что спустя 7 лет после релиза Grand Theft Auto V продолжает удивлять команду Take-Two и Rockstar Games. На данный момент игра продалась тиражом почти в 135 миллионов экземпляров, оставаясь на высоких позициях в рейтинге продаж игр для консолей текущего поколения. Расходы игроков в Grand Theft Auto Online превзошли все прогнозы, увеличившись на 155% и установив новый рекорд.

Прирост объемов продаж GTA V опережает даже современные хиты Take-Two, доход от GTA V в 5 раз больше чем от Red Dead Redemption 2 и в 10 раз больше чем от Borderlands 3.

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Основываясь на текущих показателях доходности GTA V, Take-Two ожидает, что игра принесет рекордный доход в 2021 финансовом году. Этому будет способствовать огромный поток нового контента, который игра получит до конца 2020 года, а также выпуск улучшенной версии GTA V для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X.

На данный момент известно, что GTA Online ожидает несколько крупных обновлений. Первое из них выйдет в течение лета, оно добавит множество нового контента. Конец года завершится огромным обновлением, которое будет содержать новую локацию, ограбление, игровые режимы и новый вид бизнеса, все это будет сопровождаться большим количеством нового транспорта, недвижимости, оружия и аксессуаров. Первые новости от инсайдеров о содержании обновлений говорят о появлении в игре Либерти Сити (англ. Liberty City) и героя предыдущей части франшизы Нико Беллика (англ. Niko Bellic) для озвучки которого был приглашен актер из оригинальной игры GTA IV, Майкл Холлик (англ. Michael Hollick).

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Ряд источников утверждает и о возможном появлении в игре VR-режима, который разрабатывается австралийской студией Video Games Deluxe (VGD) по заказу Rockstar Games.

В крупном обновлении GTA Online может появиться Либерти Сити и сюжетная линия с Нико Белликом Новое обновление GTA Online добавит в игру новую локацию и множество игрового контента