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Цифровой сервис Epic Games Store запускает бета-версию функции поддержки игровых модификаций. Первой игрой в Epic Games Store, получившей совместимость с новой функцией, становится боевик Mechwarrior 5: Mercenaries от разработчика Piranha Games. В будущем модификации станут доступны для большего количества игр, но на данный момент неизвестно для каких, будет ли поддержка модификаций доступна только для игр на базе Unreal Engine (в основе Mechwarrior 5: Mercenaries лежит Unreal Engine 4) также неизвестно.

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Поддержка модификаций — отличная новость для множества игроков. Официальная поддержка облегчит процесс установки модов и дополнений. Множество популярных игр активно поддерживаются сообществом, за примерами далеко ходить не надо — «Ведьмак 3», The Elder Scrolls: Skyrim, Fallout 4, Mount & Blade и множество других игр, даже несмотря на свой немалый возраст, до сих пор активно поддерживаются сообществом, которое создает несметное количество модификаций, поддерживая интерес сообщества и привлекая множество новых игроков.

Новая функция позволяет устанавливать модификации, созданные как участниками сообщества, так и разработчиками. На данный момент 12 модов доступны для Mechwarrior 5 на платформе Epic Games Store. Среди них достаточно популярные модификации, улучшающие графические эффекты, интерфейс и игровой процесс. Интересно, что разработчики предложат в будущем и будет ли реализована установка масштабных модификаций, требующих дополнительные модули и сторонние программы.