Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Epic Games Store запускает официальную поддержку игровых модификаций

[ ] для раздела Блоги
+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.
Источник изображения: @MW5Mercs twitter

Цифровой сервис Epic Games Store запускает бета-версию функции поддержки игровых модификаций. Первой игрой в Epic Games Store, получившей совместимость с новой функцией, становится боевик Mechwarrior 5: Mercenaries от разработчика Piranha Games. В будущем модификации станут доступны для большего количества игр, но на данный момент неизвестно для каких, будет ли поддержка модификаций доступна только для игр на базе Unreal Engine (в основе Mechwarrior 5: Mercenaries лежит Unreal Engine 4) также неизвестно.

реклама

Поддержка модификаций — отличная новость для множества игроков. Официальная поддержка облегчит процесс установки модов и дополнений. Множество популярных игр активно поддерживаются сообществом, за примерами далеко ходить не надо — «Ведьмак 3», The Elder Scrolls: Skyrim, Fallout 4, Mount & Blade и множество других игр, даже несмотря на свой немалый возраст, до сих пор активно поддерживаются сообществом, которое создает несметное количество модификаций, поддерживая интерес сообщества и привлекая множество новых игроков.

Новая функция позволяет устанавливать модификации, созданные как участниками сообщества, так и разработчиками. На данный момент 12 модов доступны для Mechwarrior 5 на платформе Epic Games Store. Среди них достаточно популярные модификации, улучшающие графические эффекты, интерфейс и игровой процесс. Интересно, что разработчики предложат в будущем и будет ли реализована установка масштабных модификаций, требующих дополнительные модули и сторонние программы.

Источник изображения: @MW5Mercs twitter
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

epic games epic games store моды
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
3
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex
15
Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений
Ghost of Tsushima: рецензия
14
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
38
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
42

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
20 июля 2020 31
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна настоящая причина рекордного подорожания видеокарт NVIDIA GeForce до 1 700 долларов
17
2 флагмана Xiaomi 2018 года начали получать стабильную версию MIUI 12 на Android 10
1
Энтузиасты показали, как выглядит построенный ими в Minecraft огромный город
16
Большое графическое обновление The Witcher 3 выходит на завершающую стадию разработки
24
Стали известны предварительные сроки запуска видеокарт NVIDIA GeForce RTX Ampere и начало массового производства – технические характеристики и названия моделей
46
Старый флагман Xiaomi получил стабильную прошивку MIUI 12
1
PlayStation 5 вновь показала своё превосходство – консоль Sony гораздо популярнее Xbox Series X
5
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
133
Выясняем, нужна ли игровому компьютеру дорогая дискретная видеокарта – Ryzen 7 4700G против 9 актуальных игр в тесте Benchmark
19
Цена на производительный игровой процессор Ryzen 5 3600Х опустилась до 210 долларов – наблюдается новая волна скидок на продукцию AMD
8
Palit представила в России видеокарты GeForce GTX 1650 SUPER GamingPro
37
Последние тесты подтвердили превосходство видеокарты GeForce RTX 3090 над текущим флагманом на 50% – рекорд Time Spy Extreme в 10 000 баллов будет побит уже в сентябре
31
Керамический Samsung Galaxy S10+ с 512 ГБ подешевел на 57 000 рублей
2
OnePlus 7T сильно подешевел – Snapdragon 855+, NFC, дисплей Fluid AMOLED по лучшей цене
7
В крупном обновлении GTA Online может появиться Либерти Сити и сюжетная линия с Нико Белликом
4
Steam нашла способ лишить геймеров возможности покупать недорогие игры со скидками через VPN
19
Одна из самых популярных игр последних лет лишилась защиты Denuvo – наступление пиратов продолжается
11
AMD уже тестирует первые инженерные процессоры Ryzen 5000-й серии – новая архитектура, 5-нм техпроцесс, новый сокет и поддержка памяти DDR 5
9
NVIDIA представит всю линейку RTX 3000 в кратчайшие сроки, флагманы появятся в сентябре
25
28 смартфонов Xiaomi и Redmi получили новую версию MIUI 12 от 30 июля 2020 года
2

Популярные статьи

Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
191
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
221
Собираем игровой ПК для настоящего фаната AMD
34
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 2
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
3
Краткий обзор на неофициальные рендеры еще не вышедших карт RTX 3000
+

Сейчас обсуждают

Kopcheniy
15:40
Сами ядра вроде как тоже улучшат. К тому же не забываем, что в Zen 2 задержки чуть выше, чем в Zen/Zen+, но само ядро заметно ускорили.
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
Артур Эмирян
15:37
На работе моник 22МР55 Лыжа, D-Sub, и больше никаких разъемов, 74Гц взяла со штатных 60! Так что кабель не причем, контроллер важнее.
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
Garry1010
15:36
Интересно, а Intel Outside бывают?
AMD подтвердила 5-нм чипы Zen 4 и поделилась другими интересными комментариями в квартальном отчёте
unsurpλssed
15:33
игры от оригинального бокса запускаются на всех последующих консолях майков - 360, one, и series x. Никто не будет делать игру под консоль 2001 года выпуска.
Авторы Halo Infinite обещают улучшить графику в игре к релизу
unsurpλssed
15:32
2.3% разгон. Хорошо, но "ручками" можно и больше выжать
ASRock выпускает одну из быстрейших Radeon RX 5700 XT - Challenger Pro 8G OC
yurius
15:25
Только g200, только хардкор!
Поматроксила и бросила: Matrox начала поставки видеокарт серии D1450 на чипах NVIDIA
MriS
15:19
Что помешало докинуть 1.5к на сборку с 10400F ?
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
Twisted Evil
15:19
Я бы еще десяток игр добавил, натянув эту сборку на сотку рублей.🤭
Собираем игровой ПК для настоящего фаната AMD
Сергей Светлый
15:15
"Видеокарта AMD Radeon RX 5700 XT series выводит FullHD гейминг на новый уровень, обеспечивая 60 кадров в секунду во всех AAA-проектах и до 90 FPS в онлайн-шутерах и MMO" это шутка?
ASRock выпускает одну из быстрейших Radeon RX 5700 XT - Challenger Pro 8G OC
Twisted Evil
15:15
Тестирование, в котором нет ни одного теста. Нынешний уровень оверклокерс - дно.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем