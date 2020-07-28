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Гейб Ньюэлл (англ. Gabe Newell), один из основателей и генеральный директор компании Valve, в своем интервью на шоу The Project ответил на вопрос, какую игровую приставку, Xbox Series X или PlayStation 5, он выбрал бы для себя. Как разработчик, Ньюэлл ранее заявлял, что компания Valve не заинтересована в разработке игр для консолей и мобильных платформ из-за ограничений, накладываемых на разработчиков. Поэтому компания Valve сосредоточена на выпуске игр только для персональных компьютеров.

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Однако сам Гейб Ньюэлл не прочь поиграть на консолях, одной из его любимейших игр является Super Mario для 64-разрядной игровой приставки Nintendo. Проводит ли глава Valve время за современными консолями неизвестно, но в вопросе выбора между Xbox Series X и Playstation 5 Ньюэлл был категоричен, единственный верный выбор — консоль от Microsoft. Подробностей своего выбора Ньюэлл не раскрыл, вероятно, выбор главы компании Valve связан с тем, что Ньюэлл около 13 лет работал в Microsoft, где принимал участие в разработке первых версий операционной системы Windows. Только в 1996 году он и его коллега Майк Харрингтон (англ. Mike Harrington) покинули Microsoft для создания компании Valve, которая через два года выпустила свою первую игру — Half-Life, которая стала всемирным хитом и подарила жизнь многим второстепенным проектам, популярным по сей день.



