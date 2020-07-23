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Стоимость оперативной памяти может вырасти с внедрением EUV технологий в производственный процесс

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После преодоления 20-нм техпроцесса производители памяти столкнулись с теми же проблемами, что и производители процессоров. Масштабирование производства становится все более сложным, усложняется производственный процесс, что приводит к высоким затратам. Теперь, когда фотолитография в сверхжёстком ультрафиолетовом излучении (extreme ultra violet, EUV) стала стандартом при производстве 7-нм процессоров, производители памяти DRAM собираются внедрить EUV в свои производственные линии.

По сравнению с глубокой литографией в ультрафиолете (deep ultra violet, DUV), используемой в настоящее время, EUV позволяет уменьшить количество процессов облучения и повысить точность, что сократит время производства, снизит затраты и повысит производительность.

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После внедрения EUV стоимость производства памяти должна уменьшиться, а значит снизится стоимость и для конечного потребителя. Однако это не совсем так. Стоимость продукции не снизится сразу же, даже наоборот — может произойти ее временное повышение. Стоимость одной EUV-машины достигает 1 млрд. юаней. Стоимость строительства новой производственной линии EUV очень высока, а компании необходимо максимально сократить срок окупаемости.

Согласно сообщению, SK Hynix создала специальную исследовательскую группу для внедрения технологии EUV в производство. С прошлого года компания инвестирует в разработку производственных линий большие деньги. Исследования возглавляет вице-президент Чжон Тэ Ву (англ. Jeong Tae-Woo), являющийся экспертом в технологии селективного травления. Чжон Тэ Ву участвовал в проекте по разработке первой 10-нм DRAM от SK Hynix под кодовым названием Arius и в разработке флэш-памяти NAND следующего поколения. Ожидается, что SK Hynix начнет строительство первой производственной линии памяти EUV DRAM на заводе в городе Ичхон.

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