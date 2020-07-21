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Два года назад фабрика TSMC начала производство продукции по 7-нм техпроцессу, а в этом году будет массово запущено производство по 5-нм техпроцессу, что позволит тайваньской компании продолжить удержание лидирующих позиций в области производства полупроводников. Подготовка мощностей к 3-нм техпроцессу также идет по плану. Согласно дорожной карте TSMC, в следующем году планируется начать пробное производство по технологии 3-нм, а массовое производство запланировано на вторую половину 2022 года.

Согласно последней информации, TSMC также планирует запуск производства по 4-нм техпроцессу, который станет переходным между 5-нм и 3-нм. Согласно отчетам компании, техпроцесс 4-нм станет улучшенной версией 5-нм, совместимой с 5-нм правилами проектирования. Дизайн продукции, разработанной для 5-нм техпроцесса, также может быть перенесен и на 3-нм техпроцесс TSMC, который продолжит использовать технологию FinFET. Таким образом, фабрика позволяет своим клиентам избежать проблем перепроектирования продуктов в ближайшие годы и плавно осуществить переход с 5-нм до 3-нм техпроцесса, избегая лишних затрат. В свою очередь, TSMC будет поддерживать высокую конкурентоспособность и сохранять большое количество заказов.

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Если производство по 3-нм техпроцессу массово начнется во второй половине 2022 года, то производство 4-нм может быть запланировано на первую половину 2022 года. Техпроцесс 3-нм принесет значительные улучшения по сравнению с 5-нм: увеличенная на 15% плотность транзисторов, увеличенная на 10-15% производительность и улучшенная на 20-25% энергоэффективность.

Ранее сообщалось, что инженеры TSMC достигли успеха во внедрении технологии GAA FET в транзисторы, которые будут производиться по 2-нм техпроцессу компании. Это будет совершенно новый техпроцесс, внедрение которого запланировано на 2023-2024 год.

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