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Разработчики цифрового сервиса GOG польской компании CD Projekt, известной по успешной трилогии игр «Ведьмак», сообщили, что платформа официально заключила партнерское соглашение с цифровым сервисом Epic Games. Это означает, что клиент платформы GOG Galaxy 2.0 получил поддержку расширенной интеграции игр из библиотеки Epic Games Store. Подключить свою учетную запись Epic Games можно было и раньше, но это была ограниченная неофициальная интеграция. Теперь площадки официально закрепили свои отношения, что позволит расширить функциональные возможности взаимодействия сервисов. Пользователям, привязавшим учетную запись Epic Games к GOG Galaxy 2.0 ранее, необходимо выполнить интеграцию повторно для получения доступа к расширенным функциям. Теперь пользователи GOG Galaxy смогут полноценно управлять играми из библиотеки Epic Games.

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В мае 2019 года CD Projekt объявила о выпуске лаунчера GOG Galaxy 2.0, целью которого является обеспечение кросс-платформенной интеграции игр, объединение игр и друзей со всех игровых платформ и сервисов пользователей. Это делает GOG Galaxy 2.0 полнофункциональным средством запуска игр на компьютере. В GOG Galaxy 2.0 уже официально интегрированы сервисы Xbox Live. Платформа Epic Games Store станет вторым официальным партнером GOG Galaxy 2.0.

Так же Galaxy 2.0 продолжает поддерживать неофициальные интеграции с платформами Steam, Origin, PSN, Battle.net и Uplay.

