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Компьютерный портал 3DCenter.org решил собрать воедино всю доступную информацию о видеокарте AMD следующего поколения, известной под кодовым названием Big Navi. Одним из источников стал известный YouTube канал Moore's Law Is Dead, который также занимается сбором инсайдерской информации о грядущих продуктах крупнейших производителей компьютерных компонентов.

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По последней информации известно, что Big Navi будет до 50% производительнее GeForce RTX 2080 Ti. Как бы это ни было странно, информация исходит от анонимного источника из компании NVIDIA, которая пристально следит за своим конкурентом. Такой уровень производительности достигается за счет чипа, содержащего 72 вычислительных блока с 4608 шейдерными процессорами. Это меньше, чем предполагалось ранее. В первых слухах говорилось о 80 или 84 блоках. Таким образом AMD уверена, что сможет составить конкуренцию топовым моделям NVIDIA даже с меньшим количеством вычислительных блоков. В таком случае Big Navi должна обеспечить значительный прирост IPC.

Площадь чипа 427 мм²

72 вычислительных блока и 4608 шейдерных процессоров

Тактовая частота чипа 2050 МГц с повышением до 2150 МГц

GDDR6 память с 384-битным интерфейсом

Потребляемая мощность от 285 до 310 Вт

Производительность на 40…50% выше, чем у GeForce RTX 2080 Ti

Эти технические характеристики выглядят достаточно правдоподобно, 50% превосходство над GeForce RTX 2080 Ti — превосходный результат. Если это действительно так, то AMD сделала огромный скачок в производительности и даже не важно, будет Big Navi конкурировать с RTX 3080 Ti или с RTX 3080, производительность будет более чем вдвое выше, чем у Radeon RX 5700 XT, а это уже огромное достижение, достаточное, чтобы крепко закрепиться в сегменте высокопроизводительных решений для энтузиастов.