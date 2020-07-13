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Статистика продаж настольных процессоров показывает сверхпопулярность компании AMD. Все модели Ryzen продаются просто замечательно, что очередной раз доказывает успех микроархитектуры Zen. По сравнению с объемом продаж AMD, Intel практически не пользуется спросом. Среди новых процессоров 10-го поколения только одна модель пользуется небольшим спросом у покупателей.

По последним данным, в только что прошедшую 28-ю неделю, на немецкой платформе Mindfactory было продано 5895 настольных процессоров, 4940 из них — процессоры AMD, что составляет 83,8% при средней цене €217,74. Суммарное количество проданных процессоров Intel составило 955 экземпляров. Это 16,2% в общем объеме, средняя цена процессора €293,74.

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Общая выручка AMD и Intel достигла €1075650 и €280520 на этой неделе, составив 79,32% и 20,68% соответственно. Средняя цена Intel по-прежнему на 35% выше, чем у AMD, но это никак не помогает Intel сократить огромное четырехкратное отставание.

В рейтинге продаж процессоры AMD Ryzen лидируют, крепко занимая 10 из 11 первых позиций. Сверхпопулярный Ryzen 5 3600 продолжает оставаться на вершине — за неделю было продано 1760 процессоров, за ним расположились Ryzen 7 3700X — 900 шт., Ryzen 9 3900X — 450 шт., Ryzen 5 3600X — 420 шт., Ryzen 3 3200G — 340 шт., Ryzen 7 3800X — 260 шт., Ryzen 5 3400G — 180 шт. Все сегменты заняты процессорами AMD и все они относятся к новой 3000-серии, что демонстрирует грандиозную успешность процессоров Zen2. Спросом пользуются и Ryzen предыдущего поколения — это процессоры Ryzen 5 2600X и Ryzen 7 2700X, в спины им дышит новый Ryzen 3 3100, а Ryzen 3 3300X по-прежнему нет в продаже. Единственный процессор Intel, попавший в топ-10, это Core i7-10700K. Но продано их было всего лишь 160 экземпляров.

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Материнские платы AMD также пользуются огромным спросом, что закономерно. За неделю было продано 6850 единиц, что составляет 88,56% продаж при средней цене 121,71 евро, материнских плат Intel было продано 885 единиц, что составляет 11,44% при средней цене 135,95 евро.