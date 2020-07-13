Настольные процессоры Intel 10-го поколения продаются в 5 раз хуже AMD Ryzen по данным Mindfactory
реклама
Статистика продаж настольных процессоров показывает сверхпопулярность компании AMD. Все модели Ryzen продаются просто замечательно, что очередной раз доказывает успех микроархитектуры Zen. По сравнению с объемом продаж AMD, Intel практически не пользуется спросом. Среди новых процессоров 10-го поколения только одна модель пользуется небольшим спросом у покупателей.
По последним данным, в только что прошедшую 28-ю неделю, на немецкой платформе Mindfactory было продано 5895 настольных процессоров, 4940 из них — процессоры AMD, что составляет 83,8% при средней цене €217,74. Суммарное количество проданных процессоров Intel составило 955 экземпляров. Это 16,2% в общем объеме, средняя цена процессора €293,74.
Общая выручка AMD и Intel достигла €1075650 и €280520 на этой неделе, составив 79,32% и 20,68% соответственно. Средняя цена Intel по-прежнему на 35% выше, чем у AMD, но это никак не помогает Intel сократить огромное четырехкратное отставание.
В рейтинге продаж процессоры AMD Ryzen лидируют, крепко занимая 10 из 11 первых позиций. Сверхпопулярный Ryzen 5 3600 продолжает оставаться на вершине — за неделю было продано 1760 процессоров, за ним расположились Ryzen 7 3700X — 900 шт., Ryzen 9 3900X — 450 шт., Ryzen 5 3600X — 420 шт., Ryzen 3 3200G — 340 шт., Ryzen 7 3800X — 260 шт., Ryzen 5 3400G — 180 шт. Все сегменты заняты процессорами AMD и все они относятся к новой 3000-серии, что демонстрирует грандиозную успешность процессоров Zen2. Спросом пользуются и Ryzen предыдущего поколения — это процессоры Ryzen 5 2600X и Ryzen 7 2700X, в спины им дышит новый Ryzen 3 3100, а Ryzen 3 3300X по-прежнему нет в продаже. Единственный процессор Intel, попавший в топ-10, это Core i7-10700K. Но продано их было всего лишь 160 экземпляров.
реклама
Материнские платы AMD также пользуются огромным спросом, что закономерно. За неделю было продано 6850 единиц, что составляет 88,56% продаж при средней цене 121,71 евро, материнских плат Intel было продано 885 единиц, что составляет 11,44% при средней цене 135,95 евро.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила