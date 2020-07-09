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Новое приложение для Apple iOS от Epic Games позволяет разработчикам осуществлять захват эмоций и мимики, используя фронтальные камеры iPhone. Приложение Live Link Face, которое теперь можно загрузить из App Store, может передавать данные лицевой анимации в режиме реального времени непосредственно в Unreal Engine. Движок обработает эти данные и применит их к игровым персонажам. Эта технология сделает захват лицевой анимации более простой и доступной для разработчиков.

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Приложение Live Link Face работает на основе нескольких технологий Apple, включая платформу дополненной реальности ARKit и систему камер TrueDepth, которую Apple впервые представила вместе с iPhone X. Это та же технология, которая используется для сканера лица Face ID и для генерации смайликов Animoji и Memoji, которые захватывают лицо пользователя и транслируют его в анимационный аватар. Теперь эти технологии можно использовать для анимации игровых персонажей в движке Unreal Engine, который является основой многих популярных игр.

Приложение Live Link Face может применяться для решения широкого круга задач, начиная от домашней записи эмоций актеров и заканчивая сложными студийными сценами с несколькими актерами, одетыми в костюмы для захвата движений. Запись можно синхронизировать между участниками сцены, приложением можно управлять удаленно, одновременно запускать запись на нескольких iPhone с помощью удаленных команд. После импорта данные лицевой анимации могут быть скорректированы в Unreal Engine.