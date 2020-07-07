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Целый ряд производителей и компаний запустили эстафету скидок и различных акций до конца лета — неплохой момент задуматься о покупке нового игрового компьютера или об обновлении уже имеющегося. Уже упоминалось о скидках при покупке материнских плат MSI, основанных на новом наборе системной логики AMD B550, а также процессоров AMD Matisse и Matisse Refresh 3000-серии, основанных на микроархитектуре Zen2. В ближайшее время должны официально стартовать промо-акции AMD с бесплатными играми для покупателей процессоров Ryzen и видеокарт Radeon RX 5000. В число игр входят хиты AAA-класса — это Godfall, дополнение World of Warcraft: Shadowlands, Assasin’s Creed: Valhalla. И это далеко не все. Все новые и новые производители запускают свои акции, так поступила и компания ASUS.

При покупке видеокарт NVIDIA RTX от ASUS, последняя готова вернуть покупателям до 5000 рублей в виде подарочной карты цифрового сервиса Steam. В акции участвует множество моделей различного класса: от базовых версий до продвинутых модификаций с производительными системами охлаждения и широкими возможностями разгона. Чтобы получить подарок, необходимо приобрести видеокарту ASUS в одном из магазинов-партнеров, список которых указан на странице акции. После этого нужно оформить заявку на получение подарка, зарегистрировав покупку. Акция действует до 31 августа 2020 года, прием заявок заканчивается 15 сентября. Обработка заявок и выдача подарков осуществляется в течении 31 рабочего дня.

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Страница акции ROGSTREAM

Воспользовавшись несколькими такими предложениями, можно неплохо сэкономить на сборке нового игрового компьютера. Да, приближается выход следующего поколения видеокарт NVIDIA и процессоров AMD. Но, во-первых, к концу года мы увидим, вероятно, только ограниченное количество флагманских решений компаний и выбор будет достаточно ограничен. Во-вторых, стоимость компонентов нового поколения будет завышена, особенно на старте продаж. В-третьих, производительности текущего поколения видеокарт и процессоров с большой вероятностью хватит на ближайшие годы, а через несколько лет произойдет глобальное обновление платформ с переходом на оперативную память DDR5.

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Все продукты NVIDIA от ASUS, участвующие в акции, разделены на три группы по величине кэшбэка: 2500, 3500 и 5000 рублей. Скидка 2500 рублей распространяется на модели RTX 2060 и RTX 2060 Super, 3500 рублей вернутся покупателям RTX 2070 и RTX 2070 Super, а самый большой кэшбэк получат покупатели RTX 2080, RTX 2080 Super и TI.