Компания MSI возвращает до $60 при покупке материнских плат B550 с процессорами AMD Ryzen
А теперь о главном. Компания продолжает радовать покупателей скидками, MSI регулярно проводит акции в которых дарит покупателям своих продуктов различные подарки и на этот раз в качестве вознаграждения MSI предоставляет покупателям подарочные карты Steam номиналом до $60. Акция начинается 16 июня — в день официального старта продаж материнских плат AMD B550. Окончание акции состоится 31 августа или когда все товары будут распроданы.
рекламаВ список товаров, участвующих в акции, входят материнские платы MSI серий MPG и MAG:
- MPG B550 GAMING CARBON WIFI
- MPG B550 GAMING EDGE WIFI
- MPG B550 GAMING PLUS
- MPG B550I GAMING EDGE WIFI
- MAG B550 TOMAHAWK
- MAG B550M MORTAR WIFI
- MAG B550M MORTAR
- MAG B550M BAZOOKA
И процессоры AMD Ryzen:
- 9 3950X
- 9 3900X
- 7 3800X
- 7 3700X
- 5 3600X
- 5 3600
- 3 3300X
- 3 3100
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Это не единственная акция с продукцией AMD. До 30 июня покупатели процессоров Ryzen получают в подарок игру Horizon Zero Dawn, релиз которой для персональных компьютеров скоро состоится в онлайн-сервисе Steam. Стоимость игры на данный момент неизвестна, ориентировочно она составит 1500-2500 рублей. Но обратите внимание, что в акции не участвуют младшие процессоры AMD Ryzen 3.
рекламаТаким образом, при покупке комплекта из материнской платы MSI и процессора AMD Ryzen (7, 9) 3000-серии можно сэкономить до 6000 рублей (около 4200 по акции MSI и ориентировочно 1800 по акции AMD). При покупке младших процессоров скидка будет ниже (см. изображение выше).
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