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Компания MSI наряду с другими производителями представила богатую линейку материнских плат на новом наборе системной логики AMD B550. Модельный ряд компании рассчитан на любой бюджет, в линейке есть как бюджетные модели, так и продвинутые решения для энтузиастов. Среди моделей MSI каждый найдет для себя материнскую плату нужного формата: в ассортименте присутствуют платы mini-ITX, micro-ATX и ATX.

А теперь о главном. Компания продолжает радовать покупателей скидками, MSI регулярно проводит акции в которых дарит покупателям своих продуктов различные подарки и на этот раз в качестве вознаграждения MSI предоставляет покупателям подарочные карты Steam номиналом до $60. Акция начинается 16 июня — в день официального старта продаж материнских плат AMD B550. Окончание акции состоится 31 августа или когда все товары будут распроданы.

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MPG B550 GAMING CARBON WIFI

MPG B550 GAMING EDGE WIFI

MPG B550 GAMING PLUS

MPG B550I GAMING EDGE WIFI

MAG B550 TOMAHAWK

MAG B550M MORTAR WIFI

MAG B550M MORTAR

MAG B550M BAZOOKA

В список товаров, участвующих в акции, входят материнские платы MSI серий MPG и MAG:

И процессоры AMD Ryzen:

9 3950X

9 3900X

7 3800X

7 3700X

5 3600X

5 3600

3 3300X

3 3100

Это не единственная акция с продукцией AMD. До 30 июня покупатели процессоров Ryzen получают в подарок игру Horizon Zero Dawn, релиз которой для персональных компьютеров скоро состоится в онлайн-сервисе Steam. Стоимость игры на данный момент неизвестна, ориентировочно она составит 1500-2500 рублей. Но обратите внимание, что в акции не участвуют младшие процессоры AMD Ryzen 3.

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Таким образом, при покупке комплекта из материнской платы MSI и процессора AMD Ryzen (7, 9) 3000-серии можно сэкономить до 6000 рублей (около 4200 по акции MSI и ориентировочно 1800 по акции AMD). При покупке младших процессоров скидка будет ниже (см. изображение выше).