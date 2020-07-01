Подарки от AMD позволят сэкономить более 10000 рублей при сборке новой системы
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Компания AMD продолжает запускать новые выгодные акции для покупателей своей продукции. Конкуренцию со стороны процессоров Intel 10-го поколения сложно назвать сильной, настольные Comet Lake-S демонстрируют близкую производительность. Но, учитывая, какие подарки подготовила компания AMD, многие пользователи моментально забудут о существовании процессоров Intel.
Некоторое время назад компания MSI запустила акцию, по которой покупатели процессоров Ryzen с материнскими платами MSI на базе новейшего набора системной логики B550 могут вернуть до $60 (около 4200 рублей по текущему курсу) на свой счет в цифровом сервисе Steam. Эта акция действует до 30 августа.
До 30 июня покупатели процессов AMD могли бесплатно получить Horizon: Zero Dawn, но июнь уже закончился. Не стоит расстраиваться, новые акции еще лучше! Покупатели процессоров Ryzen получат в подарок игру Assasin’s Creed Valhalla, предварительный заказ стандартной версии которой в магазине Ubisoft обойдется в 2499 рублей. При покупке графической карты Radeon RX 5000-серии покупатели получают сразу две игры: Godfall и дополнение World of Warcraft: Shadowlands. Даты релиза и стоимость этих игр неизвестны на данный момент, но это проекты достаточно высокого класса, поэтому их стоимость точно не будет ниже чем у Assasin’s Creed Valhalla. А значит, покупатели продукции AMD получают потенциальную возможность сэкономить уже около 10-12 тысяч рублей.
Как сообщает портал Videokardz.com набор AMD «Raise the Game» ожидается в течение нескольких дней. Выпуск процессоров серии AMD Ryzen 3000XT состоится 7 июля, поэтому ожидается, что новые промо-акции будут запущены в тот же день.
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