Два новых смартфона Xiaomi получат платформу Qualcomm, MIUI 12 и квадро-камеры высокого разрешения
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Участникам портала XDA-developers.com стало известно, что компания Xiaomi активно работает над двумя новыми смартфонами, которые получат квадро-камеры с разрешением 64 и 108 мегапикселей. В прошлом портал раскрыл четыре модели Xiaomi, которые получили новый 108-Мп сенсор ISOCELL Bright HMX, разработанный корейской компанией Samsung. Новый сенсор обладает революционными для мобильных устройств характеристиками и технологиями, позволяя делать снимки с разрешением до 12032x9024 пикселей, а также записывать видео в разрешении 6К (6016x3384) с частотой 30 кадров в секунду. Известно о четырех моделях Xiaomi, которые получили этот сенсор — это смартфоны Mi Mix Alpha (draco), Mi Note 10 Pro (tucana), Mi 10 (umi) и Mi 10 Pro (cmi).
На этот раз член портала XDA-developers, инсайдер и датамайнер продуктов Xiaomi, скрывающийся под псевдонимом kacskrz, а также Deic, старший сотрудник XDA, обнаружили в коде фирменной оболочки MIUI 12 многочисленные доказательства существования двух новых смартфонов Xiaomi, которые входят в семейство под кодовым именем Gauguin и, вероятно, будут представлять одну серию устройств под единым названием. Номер модели для базовой версии смартфона заканчивается на J17, а для Pro версии — на J17Pro. Одной из отличительных черт новых устройств станут системы фото-видеосъемки, оборудованные квадро-модулями. Базовая версия Gauguin получит 64-Мп основной модуль камеры, в то время как версия Gauguin Pro получит 108-Мп основной модуль. Ожидается, что оба смартфона будут основаны на чипе американской компании Qualcomm, в отличие от другого ожидаемого флагманского смартфона Xiaomi Redmi K30 Ultra (Cezanne), который оборудован новой однокристальной системой тайваньской компании MediaTek с поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G — MT6889 Tianji 1000 Plus.
Авторы портала получили подтверждение от известного инсайдера Digital Chat Station, который уточнил, что смартфоны Gauguin и Apollo получат единую основу. Ожидается, что Apollo должен стать флагманским камерофоном компании Xiaomi. По предварительной информации разрешение основной камеры Apollo составит 150-Мп — эта камера также будет основана на датчике Samsung. Номер модели смартфона Apollo заканчивается на J1SC.
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Будущие устройства Gauguin предназначаются как для рынка Китая и Индии, так и для международного рынка. Более подробная информация о двух новых смартфонах пока отсутствует.
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