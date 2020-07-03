Появились цены гибридных процессоров AMD Renoir 4000G — до 30000 рублей за 8-ядерную модель
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Гибридные процессоры AMD Renoir замечены в первых прайс листах. Компания еще официально не представила новые APU и не озвучила даты начала продаж, предположительно, первая официальная информация должна появиться 7 июля. Однако три гибридные модели AMD Ryzen 4000G в OEM вариантах уже присутствуют в базах данных интернет-магазинов.
В интернет просочилась информация о 4, 6 и 8-ядерных моделях, предназначенных для офисных компьютеров и рабочих станций: Ryzen 3 PRO 4350G, Ryzen 5 PRO 4650G, Ryzen 7 PRO 4750G. Характеристики моделей частично совпадают с информацией, ранее опубликованной инсайдерами — пиковые частоты подтвердились, а вот размер кэша был неизвестен.
Стоимость новых процессоров варьируется от 177,27€ до 369,05€ (с учетом местных налогов) или от 14172 до 29500 рублей по текущему курсу. Дорого, но с учетом текущей стоимости AMD Ryzen 5 3400G около 12000 тысяч рублей, а Ryzen 7 3800X около 25000 рублей, указанная стоимость новинок на старте продаж ожидаема. При этом обычные настольные версии могут оказаться еще дороже.
- Ryzen 7 PRO 4750G 4,40GHZ 8C 12MB 65W – 369,05€ / 388,17€ (305,00€ / 320,80€)
- Ryzen 5 PRO 4650G 4,30GHZ 6C 11MB 65W – 252,04€ / 264,99€ (208,30€ / 219,00€)
- Ryzen 3 PRO 4350G 4,10GHZ 4C 6MB 65W – 177,27€ / 186,34€ (146,50€ / 154,00€)
Информация была опубликована на странице twitter инсайдера @momomo_us. Уточнений об источнике цен нет.
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Стоимость процессоров в магазине centralpoint, Нидерланды.
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