Шина Infinity Fabric новых гибридных процессоров AMD Renoir сможет синхронно работать на частотах 2,1 ГГц и выше
Гибридные настольные процессоры AMD следующего поколения до сих пор официально не представлены. Ожидается, что официальный анонс может состояться только 7 июля. Но инсайдеры получили уже достаточно информации о технических характеристиках 4000-серии APU под кодовым названием Renoir. Флагманами линейки станут 8-ядерные модели с поддержкой технологии SMT, основанные на микроархитектуре Zen2. Встроенная графика основана на микроархитектуре Vega и включает до 8 вычислительных блоков, работающих на частоте до 2,1 ГГц. И процессорная и графическая часть выполнены по 7-нм техпроцессу.
рекламаПоследние новости уже намекали, что новое поколение процессоров сможет работать с высокочастотной памятью. Это окажет дополнительное положительное влияние на производительность встроенной графики. Но одна из проблем существующих процессоров Ryzen — невозможность синхронного режима работы шины Infinity Fabric (IF) при частотах выше 1800-1900 МГц. При этом частоты оперативной памяти не должны превышать 3733-3800 МГц соответственно. Однако, сегодня появились подтверждения успешной работы процессоров AMD Renoir с оперативной памятью DDR4-4200 в синхронном режиме IF.
рекламаЭто отличные новости для потенциальных покупателей новых процессоров. Теперь можно достичь более высоких частот оперативной памяти и увеличить производительность встроенной графики без потери производительности из-за необходимости перевода шины IF в асинхронный режим работы.
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