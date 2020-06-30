Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение





реклама

Несколько дней назад 7-нм процессоры AMD Ryzen 3000-серии одержали большую победу в European Hardware Awards 2020, забрав награды сразу в нескольких номинациях, среди них: лучший процессор, лучший игровой процессор, продукт года и технология года. От компании Intel в финал конкурса попал только один процессор Core i9-10900K, но флагман линейки Comet Lake-S не впечатлил комиссию и не удостоился наград. Компания AMD находится на подъеме, предлагая лучшие процессоры во всех сегментах рынка.

Но долго ли продлится триумф AMD. В конце этого года Intel планирует представить гибридные мобильные 10-нм процессоры Tiger Lake на базе новой микроархитектуры Willow Cove и новой производительной встроенной графикой Xe. Также процессоры обещают значительное увеличение производительности при работе с искусственным интеллектом, а их максимальная рабочая частота будет достигать 5 ГГц. Настольные процессоры Rocket Lake-S сохранят 14-нм техпроцесс, но получат новую микроархитектуру — адаптированный вариант Willow Cove, который должен получить название Cypress Cove. Различные слухи и время от времени появляющиеся результаты тестов инженерных образцов демонстрируют значительное улучшение производительности новой микроархитектуры — количество исполняемых инструкций за такт (Instruction Per Cycle, IPC) возросло на 25%. Этот показатель доказывают все появляющиеся новые тесты. Так пользователь форума Anandtech, скрывающийся под псевдонимом FriedMoose, подобрал результаты бенчмарка userbenchmark где сравниваются Core i7-1165G7 и AMD Ryzen 9 3900XT на одинаковой частоте 4,7 ГГц.

анонсы и реклама RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Согласно результатам тестирования, одноядерная производительность Ryzen 9 3900XT получила оценку 140 баллов, а Core i7-1165G7 — 173 баллов, что выше на 24%. Учитывая одинаковую тактовую частоту, можно утверждать, что IPC архитектуры Willow Cove действительно может иметь преимущество до 25% по сравнению с архитектурой Matisse. Это большой разрыв. Однако у AMD уже должен быть готов ответ — процессоры на базе микроархитектуры Zen3, которая, в свою очередь, на 25% производительнее Zen2.