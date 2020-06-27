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Процессоры Intel Lynnfield в исполнении LGA 1156 были представлены в 2009 году. Они стали дополнением производительной линейки Bloomfield и были призваны заполнить бюджетную и средне-бюджетную нишу, тогда как i7 900-серии в исполнении LGA 1366 оставались выбором для дорогих высокопроизводительных систем. Контроллер памяти процессоров Lynnfield ограничивался поддержкой двухканального режима работы, а в качестве последовательной шины передачи данных использовался устаревший DMI (Direct Media Interface) интерфейс. Но это не помешало Lynnfield стать отличным выбором для игровых и рабочих компьютеров множества пользователей. С тех пор прошло 11 лет, но эти процессоры и их серверные аналоги еще можно встретить во множестве систем и с основными повседневными задачами они справляются достаточно хорошо.

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Автор YouTube канала RandomGaminginHD решил продолжить тему сравнения современных процессоров с их достаточно старыми предшественниками. В одном из видео автор сравнил процессоры AMD FX 8350 и Ryzen 3 3100, а теперь очередь дошла и до процессоров Intel. В новом материале столкнулись представитель семейства Lynnfield в лице Core i7-860 и современный Core i3-10100 семейства Intel Comet Lake-S. Оба процессора 4-ядерные и поддерживают технологию HT (Hyper Threading). Процессор Core i7-860 тестировался как в номинальном режиме, так и в разгоне до 3,8 ГГц. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. В список игр вошли: Playerunknown's Battlegrounds (PUBG), RAGE 2, Grand Theft Auto V (GTA V), Red Dead Redemption II (RDR II), Shadow of the Tomb Raider (SotTR).





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Процессор Core i7-860 показал вполне неплохие для своего возраста результаты. Средний FPS опустился ниже 60 только в Shadow of the Tomb Raider, но разгон процессора компенсировал это. Конечно, для современных игр Lynnfield уже слаб и, несмотря на неплохой FPS, периодически возникают микрофризы и играть становится некомфортно. Однако, разгон памяти мог бы немного исправить эту ситуацию, но автор тестирования решил ограничиться памятью, работающей на частоте 1333 МГц. Производительность Core i3-10100 на высоте, процессор отлично справился со всеми играми, его минимальный FPS равен и даже выше чем максимальный у процессора Core i7-860. В сравнении с номинальным Core i7-860 наибольшая разница в производительности достигает 100%, а наименьшая находится около 27%. При разгоне отрыв сокращается до 88% и 17% соответственно.

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Сравним показатели с предыдущим тестированием, в котором участвовали процессоры AMD. Народный FX 8350 оказался близок к Core i7-860, а Ryzen 3 3100 практически равен Core i3-10100. У Ryzen немного ниже минимальный FPS, возможно, сказывается применение двух комплексов ядер CCX, напомним, что Ryzen 3 3300 лишен этого недостатка.

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В битве двух команд можно зафиксировать ничью. Процессоры, которым исполнилось уже от 8 до 11 лет, еще демонстрируют допустимый уровень быстродействия, достаточный для комфортного решения повседневных задач, и обеспечивают приемлемую игровую производительность. Дополнительный разгон оперативной памяти и северного моста для увеличения пропускной способности поможет снизить просадки кадров и сделать игровой процесс более комфортным. Несмотря на это, автор уже отмечал, что покупка этих комплектов в 2020 году бессмысленна, лучше собрать любую новую систему, тем более, что стоимость комплектующих для 1156 и AM3+ сокетов на вторичном рынке находится на одном уровне со стоимостью бюджетных комплектов AM4 A320 и Ryzen 3 1200.