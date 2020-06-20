Производительность AMD FX 8350 сравнили с Ryzen 3 3100 в новом тестировании от RandomGaminginHD
Компания AMD выпустила уже три поколения процессоров Ryzen каждое из которых становилось хитом продаж. Микроархитектура Zen получилась достаточно удачной и принесла компании большую прибыль. Казалось бы, все уже забыли о неоднозначном предыдущем поколении процессоров AMD, но как бы не так! Адепты FX снова дают о себе знать. Процессор AMD FX 8350 стал настоящим гадким утенком. С каждым новым поколением процессоров Intel его унижали, над ним насмехались: «Посмотрите, Celeron производительнее этого трактора». Но в конечном итоге FX вбил в землю всех своих соперников — не даром кодовое название его микроархитектуры Piledriver. И в 2020 году FX продолжает охотиться на всех неверующих в мощь его 8 ядер.
рекламаОжидаемо Ryzen 3 3100 оказался гораздо лучше. Прирост производительности в играх составил от 36 до 82%. Однако нужно признать, что FX 8350 показал далеко не самые плохие результаты. По словам автора теста проблемы наблюдались только в Shadow of the Tomb Raider где довольно часто количество кадров проседало до минимума, вызывая фризы. Но автор нарушил первое правило FX клуба: не тестировать процессор без разгона северного моста и оперативной памяти. Уже всем известно, что разгон шины NB и памяти дает прирост до 15%, а в некоторых случаях и больше.
рекламаНесмотря на гораздо более низкую производительность, FX смотрится еще достаточно неплохо, однако автор обзора не рекомендует его к приобретению и с ним трудно не согласиться. При ограниченном бюджете и срочной необходимости в новом компьютере лучше приобрести новую платформу, пусть даже на базе Athlon 200GE, и позже обновить ее, чем собирать систему на абсолютно мертвой платформе.
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