Игровую производительность Windows 7 и Windows 10 сравнили в новом тестировании специалисты портала benchmark.pl
Поддержка операционной системы Windows 7 завершилась в январе 2020 года, но многие пользователи все еще не спешат переходить на Windows 10. Полюбившаяся многим «семерка» выполняет любые задачи и позволяет играть в большинство современных игр, не требующих обязательного наличия новейшего графического API от Microsoft — DirectX 12. Большое количество пользователей были вынуждены перейти на Windows 10 из-за отсутствия поддержки Windows 7 драйверами для новых компонентов, но некоторые пользователи настолько не хотят видеть Windows 10 на своих компьютерах, что используют модифицированные драйвера и различные хитрости. Но позволяет ли Windows 7 раскрыть потенциал современного железа, насколько различается производительность между 7 и 10 версией операционной системы от Microsoft?
рекламаНачало теста казалось удачным для Windows 7. В популярном киберспортивном шутере CS:GO от Valve производительность Windows 10 оказалась на 13% ниже как по среднему, так и по минимальному FPS. Но уже в стратегической игре LoL от Riot Games забирает преимущество Windows 10, оказавшись быстрее на 14-23%. В Fortnite от Epic Games появилась надежда — производительность между двумя версиями Windows практически не отличалась. Но в PUBG все окончательно встало на свои места — Windows 10 оказался быстрее, причем производительность по редким событиям в «семерке» была совсем удручающей. В остальных играх десятка была быстрее, в нескольких проектах выделялась значительная разница по редким событиям, что можно объяснить лучшим распределением ресурсов в Windows 10, исключающим резкие провалы производительности.
Таким образом, Windows 7 удалось выиграть только в CS:GO, который построен на старом движке Source —два пожилых проекта нашли общий язык. В других играх Windows 10 до 25% быстрее по среднему FPS, а по редким событиям производительность может быть в 2-3 раза выше. Новые игры не оставляют шансов «семерке», а скорое прекращение поддержки разработчиками программного обеспечения заставит отказаться от Windows 7 тех, кто еще этого не сделал.
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