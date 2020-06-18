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В официальном российском интернет-магазине Huawei началась акция «Летний кибер-понедельник» со скидками до 50%. Акция продлится до 29 июня и позволит выгодно приобрести смартфоны, ноутбуки, планшеты и аксессуары Huawei.

Всего в акции участвует 28 товаров. Большие скидки распространяются на портативный аккумулятор Huawei емкостью 20000 мАч, умный браслет Huawei Band 4 Pro и портативные колонки Huawei Mini Speaker. Также существенное снижение цены получили умные часы Huawei Watch GT 2 и смартфоны Huawei P40, P40 lite, P30, P30 Pro, P30 lite, Nova 5T, Mate 30 Pro.

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Например, стоимость комплекта из смартфона Huawei P30 Lite в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, и умного браслета Huawei Band 4, который покупатель получает в подарок, составит 12990 рублей. Аналогично, комплект из Huawei Nova 5T с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, и умного браслета (или беспроводных наушников Huawei Sport Bluetooth Headphones Lite) обойдется в 20990 рублей. Стоит отметить, что Huawei Nova 5T уже скоро получит обновление оболочки EMUI до последней версии 10.1, весь список смартфонов, которые официально получат обновление, опубликован ранее

Также сегодня последний день, когда можно оформить предварительный заказ на новый ноутбук Huawei Matebook 13 на базе процессора AMD Ryzen 5. Покупатели, оформившие предварительный заказ, получают в подарок планшет! А если вы еще успеете оказаться в 1000 первых покупателей, то получите и беспроводную мышь.