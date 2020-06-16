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Гибридные процессоры AMD Renoir 4000-серии с интегрированной графикой Vega должны быть представлены в ближайшее время. Анонс должен состояться в июле, либо в начале месяца, 7 июля, в символическую для AMD дату, либо ближе к концу месяца, 27 июля. Сроки постоянно изменяются из-за непрекращающейся корректировки дорожных карт производителей, стремящихся подстроиться под нестабильную ситуацию на рынке и в мире в целом.

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В последнее время различные порталы и инсайдеры собрали большое количество информации о новых APU Renoir: были получены списки с OPN-идентификаторами, снимки некоторых моделей, результаты тестирований были найдены в базах данных. В конечном итоге был сформирован список всех моделей AMD Renoir 4000-серии, которые должны быть представлены компанией. Но, как оказалось, информация далеко не о всех гибридных процессорах AMD Renoir попала в руки техническим изданиям.

Автор портала igorslab.de сообщил, что в BIOS материнских плат нашлись упоминания целого ряда неизвестных гибридных процессоров AMD Renoir, среди них:

AMD Ryzen 7 PRO 4750G

AMD Ryzen 7 PRO 4750GE

AMD Ryzen 5 PRO 4650G

AMD Ryzen 5 PRO 4650GE

AMD Ryzen 3 PRO 4350G

AMD Ryzen 3 PRO 4350GE

AMD Ryzen 5 4600G

AMD Ryzen 5 4600GE

AMD Ryzen 3 4300G

AMD Ryzen 3 4300GE

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Портал Planet3DNow! оперативно отреагировал на новую информацию и обновил свои данные.

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CPU score: 8029

Graphics score: 1518

Узнав наименования новых процессоров, известные инсайдеры сразу обнаружили их результаты в базе данных 3DMark. Результаты AMD Ryzen 7 PRO 4750G в тесте 3DMark Time Spy составили:

Отмечается, что результат встроенной графики Vega оказался равен результату экстремально разогнанной видеокарты NVIDIA GT1030 с частотой графического ядра 2,7 ГГц (при заводской частоте около 1,5 ГГц). Это очень хороший результат. Также стоит отметить, что встроенная графика Ryzen 7 PRO 4750G работала на частоте 2,4 ГГц, неизвестно базовая ли это частота, или графическое ядро было разогнано. Ранее было известно, что максимальная частота встроенной графики новых процессоров не превысит 2,1 ГГц.

Гибридные процессоры AMD Renoir далеко ушли от своих предшественников AMD Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G. Новая линейка будет гораздо шире и гораздо производительнее как по процессорной части, так и по графической, несмотря на уменьшенное количество вычислительных блоков встроенной графики.