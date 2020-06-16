Линейка гибридных процессоров AMD Renoir 4000 будет гораздо шире, чем предполагалось
Гибридные процессоры AMD Renoir 4000-серии с интегрированной графикой Vega должны быть представлены в ближайшее время. Анонс должен состояться в июле, либо в начале месяца, 7 июля, в символическую для AMD дату, либо ближе к концу месяца, 27 июля. Сроки постоянно изменяются из-за непрекращающейся корректировки дорожных карт производителей, стремящихся подстроиться под нестабильную ситуацию на рынке и в мире в целом.
Автор портала igorslab.de сообщил, что в BIOS материнских плат нашлись упоминания целого ряда неизвестных гибридных процессоров AMD Renoir, среди них:
- AMD Ryzen 7 PRO 4750G
- AMD Ryzen 7 PRO 4750GE
- AMD Ryzen 5 PRO 4650G
- AMD Ryzen 5 PRO 4650GE
- AMD Ryzen 3 PRO 4350G
- AMD Ryzen 3 PRO 4350GE
- AMD Ryzen 5 4600G
- AMD Ryzen 5 4600GE
- AMD Ryzen 3 4300G
- AMD Ryzen 3 4300GE
рекламаПортал Planet3DNow! оперативно отреагировал на новую информацию и обновил свои данные.
рекламаУзнав наименования новых процессоров, известные инсайдеры сразу обнаружили их результаты в базе данных 3DMark. Результаты AMD Ryzen 7 PRO 4750G в тесте 3DMark Time Spy составили:
- CPU score: 8029
- Graphics score: 1518
Отмечается, что результат встроенной графики Vega оказался равен результату экстремально разогнанной видеокарты NVIDIA GT1030 с частотой графического ядра 2,7 ГГц (при заводской частоте около 1,5 ГГц). Это очень хороший результат. Также стоит отметить, что встроенная графика Ryzen 7 PRO 4750G работала на частоте 2,4 ГГц, неизвестно базовая ли это частота, или графическое ядро было разогнано. Ранее было известно, что максимальная частота встроенной графики новых процессоров не превысит 2,1 ГГц.
реклама
Гибридные процессоры AMD Renoir далеко ушли от своих предшественников AMD Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G. Новая линейка будет гораздо шире и гораздо производительнее как по процессорной части, так и по графической, несмотря на уменьшенное количество вычислительных блоков встроенной графики.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила