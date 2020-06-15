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Известный инсайдер, инженер-электроник на пенсии, скрывающийся под псевдонимом RetiredEngineer, на своей странице в twitter @chiakokhua привел перевод очередной статьи из известной ежедневной газеты DigiTimes, освещающей новости индустрии полупроводников и электроники в Тайване и Китае. Статья рассказывает о складывающейся ситуации на рынке и задержках новых продуктов от Intel, AMD и NVIDIA. Ниже немного сокращенный и откорректированный перевод.

Источник изображения: RetiredEngineer @chiakokhua twitter анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Производители материнских плат сообщают, что из-за пандемии и конкурентных причин Intel и AMD постоянно изменяют свою дорожную карту для компонентов настольных компьютеров 2020 года, вызывая серьезные проблемы у поставщиков. Кроме того, NVIDIA и AMD также держат в секрете графики запуска своих графических решений следующего поколения, чтобы предотвратить ценовые манипуляции с обеих сторон.

Comet Lake-S усилил уверенность AMD в своих силах

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Компания Intel сделала все возможное, чтобы отстоять свои позиции в высокопроизводительном и высокодоходном игровом сегменте, выпустив в мае настольные процессоры 10-го поколения под кодовым названием Comet Lake-S. В отличие от этого, компания AMD, находящаяся на подъеме, уверена в том, что достойно справится с конкуренцией, только за счет выпуска материнских плат на базе чипсета B550 в июне, а также за счет расширения линейки настольных процессоров тремя обновленными моделями Ryzen 3000, запланированными на июль, и серией гибридных процессоров Renoir.

Судя по текущей ситуации на рынке, серия процессоров AMD Ryzen 3000, запущенная в июле 2019 года, по-прежнему будет пользоваться бешеным спросом. Новые модели Matisse Refresh и Renoir являются важными продуктами для стимуляции продаж материнских плат во второй половине года.

Intel продолжит терять позиции на рынке

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Intel планирует запуск процессоров Rocket Lake на конец 2020 года, но они все еще останутся на 14-нм техпроцессе. В условиях стремительного завоевания рынка компанией AMD и посредственной производительности Comet Lake-S компания Intel вынуждена постоянно корректировать темпы вывода на рынок 10-нм настольным процессоров, вызывая путаницу у производителей материнских плат, которые продолжают увеличивать поставки и долю новых продуктов для платформ AMD квартал за кварталом. Прибыльность производителей материнских плат с более широким ассортиментом продуктов для платформ AMD осталась на хорошем уровне. Это дало AMD еще больше сил и подтолкнуло продажи ноутбуков и серверных платформ.

Даже при самом благоприятном сценарии Intel представит 10-нм настольные процессоры не ранее конца 2021 года. Если у Intel действительно нет секретного оружия на ближайшие полтора года, доля компании на рынке настольных компьютеров обновит исторические минимумы и в этом случае можно ожидать, что AMD с легкостью завоюет 30% рынка настольных компьютеров. А если Intel не изменит свою дорожную карту или не начнет ценовую войну во второй половине года, то потеря доли рынка в 2021 году будет еще более серьезной. Не только на рынке настольных компьютеров, но и в серверном сегменте.

Рост производства B550 и новая жизнь Zen2

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Популярность и преимущества 7-нм продвинутого техпроцесса TSMC позволили серии AMD Ryzen 3000 наполнить рынок процессорами с отличным соотношением цена-производительность, которые продолжают оставаться лидерами продаж, затмевая Intel Comet Lake-S.

После старта продаж материнских плат на чипсете B550 производители перейдут в режим ускоренного наращивания производства, а вскоре на рынке появится бюджетный чипсет A520. Три новые модели процессоров серии Ryzen 3000 под кодовым названием Matisse Refresh, ранее не фигурировавшие в дорожной карте, будут добавлены в линейку 7 июля. Процессоры Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT придут на замену нынешним 3900X, 3800X и 3600X соответственно. Кроме того, 21 июля ожидается выход новых APU под кодовым названием Renoir.

Выпуск Zen3 отложен — сейчас у него нет конкурентов

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Big Navi притаился

Распределение сил в битве за настольный сегмент изменилось. Из-за посредственной производительности Intel Comet Lake-S и того факта, что новые продукты Intel все еще остаются на 14-нм техпроцессе привело к решению AMD скорректировать график перехода со старой платформы на новую. Компания AMD продлевает жизненный цикл процессоров 3000 серии и определенно не будет запускать 4000-серию следующего поколения, основанную на архитектуре Zen3 и использующую 7-нм процесс EUV TSMC, в сентябре. Серийное производство Ryzen 4000 начнется в конце 2020 года и будет представлено в январе 2021 года на выставке CES. Будет ли Ryzen 4000 переведен на 5-нм техпроцесс до сих пор остается загадкой.

NVIDIA и AMD также очень скрытно относятся к графику запуска своих графических чипов следующего поколения. NVIDIA уже выпустила графический процессор A100 на основе архитектуры Ampere, разработанный для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Потребительские графические решения GeForce, по слухам, будут запущены в августе. Компания AMD будет ждать конкурента, прежде чем показать Big Navi, выход которого намечен на 4 квартал этого года.