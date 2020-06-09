Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

В цифровом сервисе Steam открывается бесплатный доступ к безумному и кровавому кооперативному шутеру от первого лица, который отправит игроков в заполоненную зедами Европу. Зед — результат неудачного эксперимента корпорации Horzine по клонированию универсальных солдат монстров. Зеды похожи на зомби, но они умнее, сильнее, агрессивнее, могут быть вооружены и обладать специальными способностями. Цивилизация погрузилась в хаос, нет связи, нет правительства, военные силы уничтожены и вся надежда только на небольшие группы выживших, которые пытаются бороться со вспышками. Добро пожаловать в Killing Floor 2

Разработчик и издатель игры, студия Tripwire Interactive, подчеркивает следующие особенности игры:

фирменная ragdoll система с морем крови, разлетающихся конечностей и органов

множество разнообразных игровых персонажей с уникальными возможностями ждут игроков в кооперативном и одиночном режимах

регулярное обновление контента, новые сезоны и обновления с новыми противниками, оружием, миссиями, картами и достижениями, и многим другим

огромный и все время расширяющийся арсенал из более чем 80 орудий

реклама

Бесплатные выходные Killing Floor 2 объявлены в честь нового крупного обновления Perilous Plunder, которое добавляет в игру долгожданную карту Desolation, поддерживающую все популярные игровые режимы, а также новое оружие и противников. Кроме этого все игроки сейчас получают в два раза больше опыта и в четыре раза больше предметов. Во внутриигровом магазине действуют скидки до 50% на игровые скины, а на игры Tripwire Interactive действую скидки на множестве цифровых площадок. В Steam можно сэкономить 67% на Killing Floor 2, 71% на наборе Killing Floor Franchise Bundle и 62% на наборе Tripwire Complete Bundle.

реклама

Событие начинается в 20:00 и продлится до 15 июня.

Также обратите внимание на бесплатные раздачи Geneshift, Kao the Kangaroo: Round 2 и The Uncertain: Last Quiet Day! Эти игры можно навсегда привязать к своему аккаунту Steam.