Killing Floor 2 стала бесплатной игрой в Steam
Разработчик и издатель игры, студия Tripwire Interactive, подчеркивает следующие особенности игры:
- фирменная ragdoll система с морем крови, разлетающихся конечностей и органов
- множество разнообразных игровых персонажей с уникальными возможностями ждут игроков в кооперативном и одиночном режимах
- регулярное обновление контента, новые сезоны и обновления с новыми противниками, оружием, миссиями, картами и достижениями, и многим другим
- огромный и все время расширяющийся арсенал из более чем 80 орудий
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Бесплатные выходные Killing Floor 2 объявлены в честь нового крупного обновления Perilous Plunder, которое добавляет в игру долгожданную карту Desolation, поддерживающую все популярные игровые режимы, а также новое оружие и противников. Кроме этого все игроки сейчас получают в два раза больше опыта и в четыре раза больше предметов. Во внутриигровом магазине действуют скидки до 50% на игровые скины, а на игры Tripwire Interactive действую скидки на множестве цифровых площадок. В Steam можно сэкономить 67% на Killing Floor 2, 71% на наборе Killing Floor Franchise Bundle и 62% на наборе Tripwire Complete Bundle.
рекламаСобытие начинается в 20:00 и продлится до 15 июня.
Также обратите внимание на бесплатные раздачи Geneshift, Kao the Kangaroo: Round 2 и The Uncertain: Last Quiet Day! Эти игры можно навсегда привязать к своему аккаунту Steam.
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