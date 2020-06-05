Новый смартфон Desire 20 Pro от HTC не получит современную платформу
Тайваньский производитель смартфонов и планшетов HTC переживает не лучшие годы. Компания за два года не представила ни одного флагманского смартфона и, похоже, что недавно появившаяся надежда в виде нового устройства под именем Desire 20 Pro — это не совсем то, чего ожидают от некогда успешной компании.
Выбор чипа для нового устройства огорчает — Desire 20 Pro будет оснащен Qualcomm Snapdragon 665, который был выпущен в первой половине 2019 года. Это сразу исключает наличие в смартфоне поддержки сетей 5 поколения (5G). Чип Qualcomm Snapdragon 665 выполнен по 14-нм техпроцессу и объединяет в себе 8 ядер Kryo 260 одна половина которых работает на частоте 2 ГГц, а другая на частоте 1,8 ГГц. Графический ускоритель представлен Adreno 610, работающим на частоте 950 МГц.
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