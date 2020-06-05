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Тайваньский производитель смартфонов и планшетов HTC переживает не лучшие годы. Компания за два года не представила ни одного флагманского смартфона и, похоже, что недавно появившаяся надежда в виде нового устройства под именем Desire 20 Pro — это не совсем то, чего ожидают от некогда успешной компании.

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По последним данным HTC Desire 20 Pro будет далеко не флагманским устройством. Судя по представленным характеристикам, смартфону будет сложно конкурировать и в сегменте устройств среднего класса. Спецификации HTC Desire 20 Pro были обнаружены в Google Play Console’s Device Catalog и опубликованы на портале XDA-Developers . Из положительных моментов можно отметить объем оперативной памяти, который составит не менее 6 ГБ, дисплей FHD+ (2340×1080 пикселей) и операционную систему Android 10. Также смартфон должен получить четыре камеры для основной системы фото-видео съемки. Разрешение модулей и их тип на данный момент неизвестен.

Выбор чипа для нового устройства огорчает — Desire 20 Pro будет оснащен Qualcomm Snapdragon 665, который был выпущен в первой половине 2019 года. Это сразу исключает наличие в смартфоне поддержки сетей 5 поколения (5G). Чип Qualcomm Snapdragon 665 выполнен по 14-нм техпроцессу и объединяет в себе 8 ядер Kryo 260 одна половина которых работает на частоте 2 ГГц, а другая на частоте 1,8 ГГц. Графический ускоритель представлен Adreno 610, работающим на частоте 950 МГц.