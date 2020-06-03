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В конце мая компания Huawei начала распространение новейшей версии оболочки Emotion UI 10.1, основанной на операционной системе Android 10, для пользователей Huawei P30 и P30 Pro в Европе. Последнюю версию оболочки получат и некоторые старые устройства, в том числе серии Mate 20. На днях информация о дорожной карте EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 для европейских устройств Huawei и Honor попала в руки порталу Huawei Central, теперь пользователи могут несколько лучше сориентироваться в графике развертывания обновлений на своих устройствах и вовремя проверить наличие обновления через приложение поддержки Huawei HiCare.

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Первыми устройствами, которые получат EMUI 10.1 в Европе, станут Huawei Mate 30 Pro, P30 и P30 Pro, обновление будет распространяться в течение июня. О судьбе обновления для Huawei P30 Lite на данный момент ничего не известно, в Европе смартфон только в мае получил обновление до EMUI 10.

Следующими сериями смартфонов стали Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro — все смартфоны этих серий, а также Huawei Nova 5T, должны получить обновление к концу июля.

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Обновление оболочки Magic UI 3.1 планируется выпустить для устройств Honor V20, View 20, Honor 20, Honor 20 Pro в середине-конце июля.

Модели, которое должны получить обновление, представлены в списке ниже.