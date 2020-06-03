Опубликован список устройств Huawei, которые получат обновление EMUI до версии 10.1 в июне и июле
В конце мая компания Huawei начала распространение новейшей версии оболочки Emotion UI 10.1, основанной на операционной системе Android 10, для пользователей Huawei P30 и P30 Pro в Европе. Последнюю версию оболочки получат и некоторые старые устройства, в том числе серии Mate 20. На днях информация о дорожной карте EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 для европейских устройств Huawei и Honor попала в руки порталу Huawei Central, теперь пользователи могут несколько лучше сориентироваться в графике развертывания обновлений на своих устройствах и вовремя проверить наличие обновления через приложение поддержки Huawei HiCare.
Следующими сериями смартфонов стали Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro — все смартфоны этих серий, а также Huawei Nova 5T, должны получить обновление к концу июля.
рекламаОбновление оболочки Magic UI 3.1 планируется выпустить для устройств Honor V20, View 20, Honor 20, Honor 20 Pro в середине-конце июля.
Модели, которое должны получить обновление, представлены в списке ниже.
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