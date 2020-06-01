В России три смартфона Huawei получат июньское обновление EMUI и Android до 10 версии
По официальной информации Huawei, три смартфона, представленные для рынка России и Средней Азии, получат обновление, это модели:
- Mate 10 Pro (2017 год)
- P20 Pro (2018 год)
- P20 (2018 год)
рекламаЭти модели и модели Mate 10 и Mate RS, выполненные в версии Porsche Design, получат обновление в Северо-Восточной Европе. В Западной Европе обновление получат все перечисленные модели других регионов и стандартная версия Mate 10.
На данный момент процесс распространения новых версий графической оболочки EMUI 10 и операционной системы Android 10 не начался, но компания должна обновить списки и сообщить о начале кампании в ближайшее время.
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