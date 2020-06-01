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В России три смартфона Huawei получат июньское обновление EMUI и Android до 10 версии

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В июне шесть смартфонов Huawei, выпущенных для европейского, российского и центрально-азиатского регионов, получат обновление фирменной оболочки Emotion UI (EMUI) до 10 версии. Также до 10 версии обновится и операционная система Android. Обновление принесет множество новых функций и улучшение производительности с новыми алгоритмами распределения нагрузки и приоритизации процессов. Дизайн и графическое оформление оболочки станут приятнее, анимации плавнее, появится ночной режим. Камера обзаведется новыми настройками и фильтрами. Станет доступна проекция экрана смартфона на экран ноутбуков Huawei и другие функции.

По официальной информации Huawei, три смартфона, представленные для рынка России и Средней Азии, получат обновление, это модели:

  • Mate 10 Pro (2017 год)
  • P20 Pro (2018 год)
  • P20 (2018 год)

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Эти модели и модели Mate 10 и Mate RS, выполненные в версии Porsche Design, получат обновление в Северо-Восточной Европе. В Западной Европе обновление получат все перечисленные модели других регионов и стандартная версия Mate 10.

На данный момент процесс распространения новых версий графической оболочки EMUI 10 и операционной системы Android 10 не начался, но компания должна обновить списки и сообщить о начале кампании в ближайшее время.

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