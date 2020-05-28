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Цифровой сервис Epic Games Store дарит всем своим пользователям набор Borderlands: The Handsome Collection. Любой желающий может привязать цифровые копии игр к своей учетной записи Epic Games, единственным условием является необходимость включения на аккаунте пользователя двухфакторной аутентификации.



ссылка предоставлена Источник изображения: Epic Games Store twitter @EpicGames ссылка предоставлена reddit u/CaptainM786 анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Стоит напомнить, что ранее в сеть попала информация о всех четырех крупных раздачах летней распродажи от Epic Games Store. Пользователи не восприняли информацию всерьез, найдя множество поводов признать опубликованный снимок, демонстрирующий все четыре игры, абсолютным фейком. Но, как оказалось, информация была достоверной. Осталось дождаться последней раздачи, чтобы проверить точность информационной утечки.

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Borderlands: The Handsome Collection — это набор, который включает Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel со всеми дополнениями (DLC). Оригинальная игра Borderlands, к сожалению, не входит в набор. Действие Borderlands: Pre-Sequel происходит между событиями первой и второй частей игры, рассказывая историю «Красавчика Джека» — главного антагониста Borderlands 2. Во второй части франшизы игроки будут сражаться по всей Пандоре (прим. планета, на которой происходит действие игр), чтобы помешать Джеку разбудить древнее инопланетное зло и уничтожить население колонистов.

Не стоит забывать и о купоне номиналом 650 рублей, который Epic Games дарит всем своим пользователям. Купон можно использовать при покупке игры стоимостью более 899 рублей, например, стандартное издание Borderlands 3 стоит 999,50 рублей, а с купоном игру можно приобрести за 349,50 рублей. Кроме этого, каждый покупатель Borderlands 3 бесплатно получит «Набор психа» для Fortnite.