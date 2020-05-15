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Epic Games Store уже удивила всех, подарив пользователям цифрового сервиса GTA V. Желающих бесплатно получить последнюю часть знаменитой франшизы от Rockstar Games было столько, что серверы не выдержали нагрузки. Стоит отметить, что сервис подарил пользователям не урезанную или обычную версию игры, а полноценное издание Premium Edition, включающее GTA Online со всеми обновлениями и дополнениями и виртуальный миллион долларов.

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На этом сюрпризы не заканчиваются. Сервис стремится переманить как можно больше пользователей и для этого готов раздавать щедрые подарки. Очередная утечка информации раскрывает четыре крупные раздачи от Epic Games. Первая уже началась — это Grand Theft Auto V, бесплатную копию которой можно привязать к своей учетной записи до 21 мая. По неподтвержденной информации следующими бесплатными играми в сервисе станут:

Стоимость этих игр в Steam, пожалуй, главном конкуренте Epic Games Store, составляет 1999 ₽, 6365 ₽ (на момент публикации набор продается со скидкой 74% за 1655 ₽) и 930 ₽ без учета скидок. Таким образом, стоимость подарочного набора Epic Games превышает 10000 рублей.