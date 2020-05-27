AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT обнаружены в базе данных 3DMark, восьмиядерная модель смогла обойти Intel Core i7-10700K
рекламаОпубликованный результат оказался лучше чем у прямого конкурента Ryzen 7 3800XT в лице Intel Core i7-10700K, который в паре с оперативной памятью, работающей на частоте 3200 МГц, набирает около 24555 баллов Physics Score. С быстрой памятью DDR4-4400 процессор Core i7-10700K способен набрать около 26070 баллов. Поэтому, чтобы точно определить победителя, необходимо знать частоту оперативной памяти в системе с Ryzen 7 3800XT. Можно только предположить, что она была не выше 4000 МГц.
В опубликованном снимке несколько настораживает базовая частота процессора, которая составляет 3,9 ГГц. Это не совпадает с ранее опубликованными данными, в соответствии с которыми базовая частота Ryzen 7 3800XT должна находиться на уровне 4,2 ГГц. Но с большой вероятностью это ошибка базы данных 3DMark, которая не знает о существовании Ryzen 7 3800XT и назначает новому процессору частоту Ryzen 7 3800X.
рекламаПозже появились данные и о Ryzen 9 3900XT, но на этот раз без результатов Physics Score. Следуют отметить, что частоты в режиме boost для Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT составляют около 4,7 ГГц, что подтверждает информацию, опубликованную ранее в базе данных cpu-monkey.com.
рекламаAMD Ryzen 7 3800XT официально неподтвержденные процессоры под кодовым названием Matisse Refresh, базирующиеся на архитектуре Zen 2. Модели должны быть анонсированы в июле этого года. Обновленная линейка процессоров AMD должна усилить конкуренцию с продуктами Intel Comet Lake-S, которые несмотря на все свои недостатки показывают лучшую производительность в большинстве игр. Высокие частоты Matisse Refresh должны компенсировать небольшое отставание процессоров в некоторых приложениях и играх и сделать продукцию AMD еще более привлекательной для потребителей.
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