Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Источник изображения: asetek.com реклама

Компания Asetek представила первую в мире PCI-e необслуживаемую систему жидкостного охлаждения Rad Card. В первую очередь производитель позиционирует устройство как решение для охлаждения производительных графических карт в компьютерных корпусах небольшого размера, объясняя, что проблема ограниченного пространства является головной болью для сборщиков компьютеров и в большинстве случаев воздушное охлаждение графического процессора является единственным возможным вариантом. Уникальный дизайн Rad Card решает проблемы с пространством, отлично охлаждает графический процессор и решает проблему укладки проводов и шлангов. Но какой ценой? Rad Card занимает два слота материнской платы и оснащен турбиной, которую так недолюбливают множество пользователей, но есть и плюс – выброс горячего воздуха за пределы системы.

реклама

С одной стороны устройство вызывает интерес, но возникает вопрос какие проблемы пространства мешают производителям? Множество современных и не самых дорогих mid-tower корпусов обладают возможностью установить радиаторы различной конфигурации практически в любом месте: на передней, верхней, задней панели, в нижней части корпуса, позволяя разместить 120-360 мм радиаторы охлаждения. Возможно, понадобится сделать чуть длиннее шланги и предусмотреть конструктивные решения для их фиксации в корпусе. Например, Corsair, вместила жидкостные системы охлаждения процессора и видеокарты в своей компактной системе ONE, объемом 13 л.

Впервые система Rad Card будет установлена в компьютере Alienware Aurora R11 с видеокартой 2080 SUPER. В результате, по данным производителя, уровень шума снизился на 69%, а температура графического процессора на 20%.

реклама

Непонятно, останется ли устройство эксклюзивом для Alienware, возможно, нет, поскольку Asetek является OEM производителем для многих вендоров и, наверняка, кто нибудь из них заинтересуется данной системой, но возможно в несколько в другом исполнении. На данный момент компания не приводит подробных технических и конструктивных особенностей системы.