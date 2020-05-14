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Сегодня в Steam начинается неделя бесплатного доступа к Fallout 76 и Conan Exiles. Оба проекта на старте продаж получили неоднозначные оценки, но с момента релиза прошло уже много времени, студии Bethesda Softworks и Funcom серьезно поработали над своими проектами, было выпущено много исправлений и масштабных обновлений. Несмотря на критику и недоработки, обе игры пользуются огромной популярностью и достойны внимания.





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Fallout 76 недавно получил масштабное обновления Wastelanders, которое стало самым большим в истории игры. Студия отмечает, что сейчас Fallout 76 — это совершенно другая игра с обновленным сюжетом и новыми персонажами, которые дали миру вторую жизнь. Поэтому сейчас самое время опробовать Fallout 76. Кроме этого, неделя бесплатного доступа совпадает с акцией удвоенного опыта, что позволит ускорить процесс развития персонажа и опробовать гораздо больше контента за короткий промежуток времени.

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Conan Exiles — знаменитая многопользовательская песочница с открытым миром, действие которой разворачивается в фэнтэзи мире Конана-варвара. Игра может предложить множество активностей: занимайтесь добычей ресурсов и строительством, возведите собственный дворец, сражайтесь с монстрами и другими игроками, участвуйте в конных сражениях и многое другое. Восьмого мая игра отметила два года после релиза и студия не собирается останавливаться на этом, игра продолжает обновляться и предлагать сообществу новый контент.

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Бесплатные выходные начнутся 14 мая в 19:00 и завершатся 18 мая, также в 19:00 по московскому времени.