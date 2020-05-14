Бесплатные выходные в Steam — Fallout 76 с удвоенным опытом и Conan Exiles
рекламаСегодня в Steam начинается неделя бесплатного доступа к Fallout 76 и Conan Exiles. Оба проекта на старте продаж получили неоднозначные оценки, но с момента релиза прошло уже много времени, студии Bethesda Softworks и Funcom серьезно поработали над своими проектами, было выпущено много исправлений и масштабных обновлений. Несмотря на критику и недоработки, обе игры пользуются огромной популярностью и достойны внимания.
рекламаFallout 76 недавно получил масштабное обновления Wastelanders, которое стало самым большим в истории игры. Студия отмечает, что сейчас Fallout 76 — это совершенно другая игра с обновленным сюжетом и новыми персонажами, которые дали миру вторую жизнь. Поэтому сейчас самое время опробовать Fallout 76. Кроме этого, неделя бесплатного доступа совпадает с акцией удвоенного опыта, что позволит ускорить процесс развития персонажа и опробовать гораздо больше контента за короткий промежуток времени.
реклама
Conan Exiles — знаменитая многопользовательская песочница с открытым миром, действие которой разворачивается в фэнтэзи мире Конана-варвара. Игра может предложить множество активностей: занимайтесь добычей ресурсов и строительством, возведите собственный дворец, сражайтесь с монстрами и другими игроками, участвуйте в конных сражениях и многое другое. Восьмого мая игра отметила два года после релиза и студия не собирается останавливаться на этом, игра продолжает обновляться и предлагать сообществу новый контент.
реклама
Бесплатные выходные начнутся 14 мая в 19:00 и завершатся 18 мая, также в 19:00 по московскому времени.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила