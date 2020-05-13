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Источник изображения: официальная страница Mafia: Trilogy в twitter @mafiagame



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2K Games на своей странице в twitter опубликовала тизер анонса нового проекта Mafia Trilogy. Анонс намечен на среду 19 мая и состоится в 9:00 по тихоокеанскому времени или в 19:00 по московскому времени на официальной интернет странице MafiaGame.com . Тизер сопровождается коротким роликом, который намекает на ремастер всех трех частей знаменитой франшизы: «Живи жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке», — говорит сообщение в twitter. Сначала перед нами предстает Томми Анжело из первой части игры, вышедшей 18 лет назад, в 2002 году. Затем мы видим героев Mafia II — Вито Скалетта и Джо Барбаро, и, наконец, Линкольна Клэя из Mafia III.

Страница @mafiagame в twitter ожила три дня назад. Каждый день компания 2K Games оставляла по одному сообщению, привлекая внимание к готовящемуся тизеру. Фанаты игры, которые после провала последней части франшизы уже не ожидали новых частей серии, сразу же активизировались и стали строить догадки о том, что же для них готовит студия. Множество игроков хотели увидеть ремастер первой и второй частей игры и, похоже, их желание сбудется. Но нельзя быть уверенным на 100%, возможно студия представит и вовсе новую часть франшизы, а показанные кадры только лишь для того, чтобы вызвать ностальгию у поклонников серии.

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