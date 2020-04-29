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Слухи о новой части франшизы Assassin's Creed ходят уже давно, но никакого намека на официальный анонс от компании Ubisoft до сих пор нет. Очередная порция информации, косвенно подтверждающей название следующей части игры и намекающей на дату официального анонса, просочилась с сайта немецкого подразделения торговой площадки Amazon. Информация не имеет прямого отношения к игре Assassin's Creed, речь идет о книге Assassin's Creed: Valhalla. Некоторые ключевые слова, приведенные в описании к книге, заслуживают особенного внимания — это, в том числе, «2020», «Ragnarok», «Valhalla» и, самое главное, «Herbst 2020». Последнее переводится как «Осень 2020», намекая на то, что именно в это время выйдет книга.

Французский YouTube блогер j0nathan, который первым обнаружил и опубликовал информацию о книге Assassin's Creed: Valhalla на своем twitter-канале @xj0nathan, также отметил, что книги «Origins» и «Odyssey» вышли примерно за месяц до релиза соответствующих игр Assassin's Creed, таким образом, можно предположить, что выход Assassin's Creed: Valhalla состоится в течение того же периода времени, а значит новую часть франшизы стоит ожидать в конце 2020, начале 2021 года.

Источник изображения: @xj0nathan twitter-канал реклама

Напомним, месяц назад в сеть попала информация о всех достижениях новой части Assassin's Creed, среди которых присутствует награда за охоту на кракена — легендарное чудовище исландских морей.