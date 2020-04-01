Все достижения грядущей части Assasin's Creed попали в сеть
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В сеть просочились скриншоты всех достижений для следующей игры франшизы Assassins Creed, которая может получить название Valhalla. Пользователь портала reddit с ником NotDeletedYet17 опубликовал пост в котором сообщил, что один из его знакомых обнаружил утечку на анонимной площадке 4chan — им был найден профиль, который якобы относится к разработчикам Assassins Creed, позже профиль был удален или закрыт для просмотра, но пользователи уже успели скачать опубликованные в профиле снимки.
рекламаВ список достижений входят походы в рейды, улучшение поселений и охота на кракена.
На данный момент следующий проект от Ubisoft не получил финального названия. Одним из первых вариантов для новой части стало название Kingdoms, позже Ragnarok и вот теперь, возможно, окончательным названием станет Valhalla. Стоит отметить, что первые намеки на новую серию Assassins Creed были обнаружены в Tom Clancy’s The Division 2 — игроки наткнулись на постер на котором был изображен воин в красно-белом одеянии, держащий в руке яблоко эдема, на постере присутствовала надпись Valhalla.
рекламаИстория новой части франшизы должна развиваться в средневековой Европе, во времена викингов. За разработку игры отвечает Ubisoft Montreal в портфолио которой уже находятся такие успешные проекты как Black Flag и Origins.
рекламаНикакой официальной информации по поводу следующей части франшизы на данный момент нет.
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