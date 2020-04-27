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источник изображения: backfire-game.com

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Динамичный экшен Blackfire от команды разработчиков Gryn Sqyd стал бесплатным в течение ограниченного периода времени, ранее стоимость игры составляла 229 ₽ в магазине приложений Google Play

В Blackfire вам предстоит изгнать цифрового демона из игрового автомата, управляя небольшим космическим кораблем. Игра отличается чертовски сложным игровым процессом с динамическим изменением уровня сложности и огромным количеством непрерывно наступающих монстров. Игроку предстоит проявить ловкость, постоянно находясь в движении и отбиваясь от противников с помощью 8 видов уникального оружия. Управление в игре реализовано по схеме tap-to-turn и не представляет сложности, нужно лишь адаптироваться к необычной механике и успевать ориентироваться в толпах лезущих со всех сторон врагов. Чтобы очистить несчастный игровой автомат от древнего проклятия предстоит встретиться с 4 эпическими боссами, которые заставят вас хорошенько размять пальцы. В игре присутствует система прогресса с различными улучшениями.

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Игра Blackfire заработала положительные отзывы в Google Play и получила среднюю оценку пользователей в 4,3 балла. Для установки необходимо устройство под управлением операционной системы Android версии 4.1 и выше и 80 МБ свободного пространства. Игра не рекомендуется для людей страдающих эпилепсией.