источник изображения: intel.ru

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Первые результаты процессора Intel Core i5-10600 появились в базе данных бенчмарка userbenchmark. Процессор был протестирован в составе системы Shuttle DH410S с 16 ГБ оперативной памяти на борту, работающей на частоте 2133 МГц. Новинка на базе архитектуры Comet Lake-S показала отличные результаты и смогла дать бой прямому конкуренту в лице AMD Ryzen 5 3600.

Intel Core i5-10600 заслужил общей оценки Outstanding с рейтингом относительной производительности 91,4%. Количество баллов, заработанных процессором, в режимах Normal, Heavy и Extreme составило 183, 642 и 955 соответственно. Для AMD Ryzen 5 3600 эти показатели составляют 193, 643 и 1042 баллов с общей оценкой 87,7%. Но нужно понимать, что показатели AMD являются средними и они определены на базе более чем 210000 тестов, а для Core i5-10600 на данный момент доступен только один результат. Несмотря на это можно утверждать, что Intel Core i5-10600 вплотную приблизился к AMD Ryzen 5 3600 и даже получил несколько более высокий рейтинг в игровых приложениях, дополнительно отрыв может увеличить более быстрая память и, возможно, оптимизация настроек электропитания на продвинутых материнских платах.

источник изображения: cpu.userbenchmark.com реклама

Напомним, что Intel Core i5-10600 это шестиядерный процессор с поддержкой технологии HT. Базовая частота процессора находится на уровне 3,3 ГГц, частота в режиме турбо может достигать 4,8 ГГц для одного ядра или 4,6 ГГц для всех ядер. Выход процессоров намечен на 27 мая.