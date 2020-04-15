Процессор Intel Core i5-10600 протестирован в Userbenchmark
рекламаПервые результаты процессора Intel Core i5-10600 появились в базе данных бенчмарка userbenchmark. Процессор был протестирован в составе системы Shuttle DH410S с 16 ГБ оперативной памяти на борту, работающей на частоте 2133 МГц. Новинка на базе архитектуры Comet Lake-S показала отличные результаты и смогла дать бой прямому конкуренту в лице AMD Ryzen 5 3600.
Intel Core i5-10600 заслужил общей оценки Outstanding с рейтингом относительной производительности 91,4%. Количество баллов, заработанных процессором, в режимах Normal, Heavy и Extreme составило 183, 642 и 955 соответственно. Для AMD Ryzen 5 3600 эти показатели составляют 193, 643 и 1042 баллов с общей оценкой 87,7%. Но нужно понимать, что показатели AMD являются средними и они определены на базе более чем 210000 тестов, а для Core i5-10600 на данный момент доступен только один результат. Несмотря на это можно утверждать, что Intel Core i5-10600 вплотную приблизился к AMD Ryzen 5 3600 и даже получил несколько более высокий рейтинг в игровых приложениях, дополнительно отрыв может увеличить более быстрая память и, возможно, оптимизация настроек электропитания на продвинутых материнских платах.
реклама
Напомним, что Intel Core i5-10600 это шестиядерный процессор с поддержкой технологии HT. Базовая частота процессора находится на уровне 3,3 ГГц, частота в режиме турбо может достигать 4,8 ГГц для одного ядра или 4,6 ГГц для всех ядер. Выход процессоров намечен на 27 мая.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила