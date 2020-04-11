Iiyama представила Ultra Wide игровой монитор 144 Гц с IPS матрицей и Freesync Premium
рекламаАссортимент игровых мониторов Red Eagle компании Iiyama пополнился новой моделью G-MASTER GB3461WQSU-B1 с матовым дисплеем диагональю 34 дюйма и IPS матрицей. Как и все мониторы линейки Red Eagle, новинка обладает высокой частотой обновления экрана 144 Гц, низким кинематографическим временем отклика (motion picture response time, MPRT) 1 мс и все это при разрешении 3440×1440. Монитор позволит раскрыть потенциал профессиональным игрокам в динамических играх и наслаждаться превосходным качеством изображения.
Эргономика
Положение монитора легко регулируется по высоте и наклону, а возможность изменения параметров экрана с помощью стандартных или заранее настроенных пользователем игровых режимов позволяет быстро подстраиваться под различные задачи.
Freesync Premium Technology
рекламаПоддерживаются все преимущества новейших технологий AMD: низкая задержка и компенсация низкой частоты кадров (Low Framerate Compensation, LFC), что избавит от проблем разрывов кадров практически при любой их частоте.
Ультраширокая видимая область
Ничто не ускользнет от вашего взора с разрешением UWQHD (Ultra Wide QHD) и форматом вывода 21:9 позволяя контролировать все окружающие события и даже в темных сценах, за счет повышения их яркости технологией Black Tuner.
IPS матрица с поддержкой HDR
рекламаИспользуемая IPS матрица покрывает 100% цветовой гаммы sRGB и обеспечивает исключительную точность цветопередачи и широкие углы обзора, гарантируя с поддержкой технологии высокого динамического диапазона (High Dynamic Range, HDR) высокую четкость и яркость сцен.
|источник изображений: iiyama.com
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