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источник изображения: thermaltake.com

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источник изображения: thermaltake.com

Компания Thermaltake представила бюджетный Mid Tower компьютерный корпус V250 TG ARGB. Thermaltake V250 TG обеспечивает все основные возможности для постройки современной системы и при этом обладает хорошим дизайном, присущим более дорогим моделям, V250 TG оснащен гладкой акриловой передней панелью и боковой панелью из 4-мм закаленного стекла. На передней панели находятся три предустановленных 120-мм вентилятора с синхронизируемой RGB подсветкой, компанию им составляет еще один 120-мм вентилятор на задней стенке, таким образом, корпус поставляется уже с четырьмя вентиляторами, что очень неплохо в бюджетном сегменте. Фронтальные вентиляторы располагаются за акриловой панелью, что в последнее время подвергается критике со стороны пользователей, но прорезей, располагающихся по бокам акриловой панели, должно быть достаточно для создания хорошего воздушного потока. Также на верхней панели предусмотрена возможность установки двух 120 или 140-мм вентиляторов. Все вентиляционные решетки защищены пылевыми фильтрами, максимально предотвращающими загрязнение корпуса. Поддерживается установка необслуживаемых систем жидкостного охлаждения с радиаторами широкого ряда типоразмеров от 120 до 360 мм.

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максимальная высота процессорного кулера 160 мм;

максимальная длина графической карты 320 мм;

максимальная длина блока питания 160 мм с корзиной и 200 мм без корзины для жестких дисков.

Корпус крепко стоит на высоких ножках, увеличенное пространство между дном корпуса и поверхностью позволяет обеспечить хороший доступ воздуха для охлаждения блока питания. Внутри корпуса блок питания вместе со всеми проводами скрывается специальным кожухом. Несмотря на свой компактный размер (430×216,5×477 мм) V250 TG ARGB поддерживает установку стандартных материнских плат форм-фактора ATX и практически любых высокопроизводительных компонентов, соответствующих индивидуальным потребностям каждого пользователя:

На фронтальной панели ввода-вывода располагаются два USB 2.0, один USB 3.0, два аудио-разъема, кнопка питания и кнопка переключения режима работы подсветки. Комплектные вентиляторы поддерживают управления и с помощью таких технологий как ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome.

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Корпус поддерживает установку до четырех устройств хранения данных: два устройства 2,5″ или 3,5″ устанавливаются в корзину, спрятанную под кожухом блока питания, два устройства 2,5″ устанавливаются на задней стенке монтажного щита материнской платы.

Если у вас ограниченный бюджет, но вы все еще хотите собрать крутой компьютер, то Thermaltake V250 TG ARGB Mid Tower поможет достичь вам вашей цели!

Спецификации Thermaltake V250 TG ARGB реклама источник изображения: thermaltake.com

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