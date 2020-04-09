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источник изображения: mozilla.org

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Обновление браузера Mozilla Firefox до версии 75 принесло не только множество полезных изменений, среди которых новая усовершенствованная система поиска в адресной строке, но и новые функции телеметрии. Однако, в отличие от многих, Mozilla не скрывает новые функции сбора данных, а открыто сообщает о них в своем блоге

После обновления браузера на системах Windows, в планировщике задач появляется новая запланированная задача «Firefox Default Browser Agent», которая выполняется каждые 24 часа.

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По словам Mozilla, задача была создана, чтобы помочь организации анализировать изменения в выборе используемого по умолчанию браузера в системе. Собирается информация не только о текущих настройках, но и о предыдущих, а также о языке и версии операционной системы. Все эти данные будут регулярно собираться и отправляться в Mozilla.

Mozilla отмечает, что данные не связываются с другими собираемыми данными телеметрии.

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Сам процесс телеметрии «default-browser-agent.exe» располагается в папке установки Firefox в Windows, по умолчанию это «C:\Program Files\Mozilla Firefox\».

Задача в планировщике создается только если телеметрия в браузере включена. Если телеметрия отключена в профиле Firefox, задача не будет создана и, следовательно, никакие данные отправляться не будут. Поэтому если в вашем браузере отключен сбор данных в разделе настроек «Сбор и использование данных Firefox», то, скорей всего, никаких новых задач в планировщике не появилось. В противном случае необходимо отключить сбор телеметрии в браузере и удалить запланированную задачу из планировщика если вы не хотите делиться своей информацией с компанией Mozilla.