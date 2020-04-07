Объявлена стоимость предзаказа настольных процессоров Intel Comet Lake-S
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Китайский компьютерный портал HKEPC опубликовал информацию о стоимости грядущих настольных процессоров Intel Comet Lake-S. Несколько дней назад информация о технических характеристиках процессоров Intel 10-го поколения утекла в сеть. В утечке были обнародованы слайды из еще несостоявшейся презентации компании. Нас ожидает линейка из 17 новых Core процессоров с количеством ядер от 4 до 10, при этом все процессоры будут поддерживать технологию Hyper Threading, а максимальные частоты флагманских моделей будут достигать 5,3-4,8 ГГц. Ожидаются также пять процессоров в линейке Pentium G и три процессора в линейке Celeron G. Некоторые зарубежные интернет-магазины уже делают возможным оформление предварительного заказа на новые процессоры, так десятиядерный i9-10900K обойдется покупателям в 597€, i7-10700K - 462€, i5-10600K - 314€, i3-10300 - 181€, за новые Pentium G просят в среднем около 100€, а за Celeron G 60€.
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|источник изображений: hkepc.com
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Поступить в продажу новые процессоры от Intel должны после 27 мая.
рекламаИсточник: HKEPC
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