Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания O&O Software, известный немецкий разработчик программного обеспечения для резервного копирования, восстановления и защиты данных, а также оптимизации операционных систем семейства Microsoft Windows бесплатно раздает лицензии для домашнего использования для нескольких своих продуктов:

O&O BrowserPrivacy 14 Pro позволяет нажатием одной кнопки полностью и безвозвратно уничтожить хранящуюся в вашем браузере информацию, раскрывающую вас и всю вашу историю действий. Например, cookie файлы, позволяющие отслеживать вас, данные сайтов, историю и пр. Пользователь решает, какие данные следует уничтожить, выбирает уровень очистки, а O&O BrowserPrivacy сделает все остальное.

реклама

O&O Defrag 22 Professional позволяет оптимизировать жесткие диски и твердотельные накопители. В 22 версии продукта была представлена функция SOLID defrag, которая была разработана специально для твердотельных накопителей. При использовании SOLID defrag разбросанные фрагменты файлов дефрагментируются, что в будущем позволяет осуществлять чтение меньшего количества ячеек памяти и уменьшить количество обращений к накопителю. Кроме этого в O&O Defrag представлено и множество других функций, например, очистка диска, оптимизация виртуальных дисков и др.

Чтобы получить бесплатные версии программ, нужно перейти по ссылкам выше на официальную страницу раздачи от разработчика, указать свой адрес электронной почты и запросить лицензию нажав на кнопку рядом с формой. На указанный адрес вы получите электронное письмо для подтверждения регистрации, перейдите по ссылке в письме для подтверждения. После подтверждения вы получите второе электронное письмо с кодом активации и ссылкой для скачивания.

реклама

Поскольку раздача ориентирована только на Германию, вы получите ссылку на скачивание версии программы на немецком языке. Но вы можете скачать английскую версию на официальном сайте. Для этого посетите oo-software.com/en и в разделе Downloads скачайте O&O BrowserPrivacy, а O&O Defrag 22 Professional находится в архивном разделе, поскольку компания выпустила уже обновленную версию под номером 23.

реклама

Скачанные версии программ на английском языке можно активировать полученными акционными ключами.

Также стоит обратить внимание на абсолютно бесплатную программу O&O ShutUp10, которая позволит тонко отрегулировать настройки приватности операционной системы Windows 10.