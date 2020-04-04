Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В сервисе GOG можно получить стратегический симулятор выживания SYMMETRY бесплатно

для раздела Блоги
+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Сервис цифровой дистрибуции gog.com бесплатно раздает SYMMETRY — симулятор выживания в мире ретро-футуристической научной фантастики. Ваша главная цель — управлять выжившими после аварии космического корабля и помочь им противостоять пустынной, чрезвычайно холодной окружающей среде, попутно занимаясь ремонтом для побега с враждебной планеты. Непредсказуемый сюжет сопровождается атмосферным музыкальным сопровождением и графическим дизайном, который подчеркивает суровую и загадочную атмосферу пустынного мира. Использование затемненных и пастельных цветов в декорациях создает ощущение отдаленности от реальности и подчеркивает атмосферность ландшафтов.

Игроку предстоит позаботиться о жизнеобеспечении выживших, а также следить за их здоровьем. В экстремальных обстоятельствах члены экипажа развивают новые навыки, среди которых присутствуют такие как ботаника или электротехника. Сбор всех деталей, необходимых для ремонта космического корабля, становится гонкой со временем, так как экстремальные погодные условия и опасные для жизни сверхъестественные действия становятся все более и более жестокими.

реклама

Главные особенности игры:

  • игровой процесс основанный на микроконтроле в крайне неблагоприятных условиях;
  • случайно назначаемые члены команды с различными навыками и историями в каждом игровом процессе;
  • различные потребности для удовлетворения: питание, физическое состояние и психическое здоровье;
  • непредсказуемый научно-фантастический сюжет;
  • зловещий атмосферный мир;
  • моральная составляющая - коллективизм против индивидуализма;
  • уникальная векторная графика и окружающий звук;
  • высокая реиграбельность и вариативность стратегий;
  • режим игры на выживание разблокируется после выполнения основной миссии.

Ссылка на страницу с игрой в сервисе GOG

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

game gog.com gog gog galaxy бесплатная раздача free
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
+
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
26
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
15
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
36
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
29
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
8

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 36
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 52
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 26
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 выложен на Youtube, но разработчики об этом узнали не сразу
14
Праздник во время самоизоляции продолжается - 5 бесплатных игр в Steam, которые нужно забрать: игра про огромных боевых человекоподобных роботов, Resident Evil Resistance, The Elder Scrolls Online
16
Успех Mount & Blade II превзошёл самые смелые ожидания разработчиков
12
Архитектура Zen 3 повысит производительность процессоров AMD на 10-15%
70
Продвинутая программа для обслуживания видеокарт NVIDIA GeForce получила обновление с новыми функциями
10
Праздник геймера - GOG.COM раздает бесплатно целую игровую библиотеку из 27 культовых игр, включая вкусные эксклюзивы и Ведьмака
7
AMD против Intel – кто делает процессоры лучше по мнению Тechradar
20
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X потребляет в 2 раза меньше энергии чем новый 8-ядерный Intel Core i9-10980HK
15
DDR5 с частотой до 8400 МГц начнет выпускать компания SK Hynix уже в этом году
41
Путин назвал главное условие сокращения нефтедобычи
41
Новая технология NVIDIA Dynamic Boost значительно увеличит производительность системы процессор-видеокарта в игровых ноутбуках
3
Марк Церни поделился новой информацией о PlayStation 5
8
Новый китайский чип Kunlun К2 обошёл видеокарту Nvidia Tesla T4 стоимостью 3 тысячи долларов в три раза – переход на отечественные технологии становится реальностью
7
Denuvo снова прогибается – на этот раз от рук неизвестного хакера пострадала Assassin’s Creed: Odyssey
17
AMD прекращает поддержку StoreMI и готовит на замену новую технологию
4
В Epic Games Store стартовала крупная весенняя распродажа
1
В Epic Games Store дарят новый набор игр
5
Samsung вернёт до 800 долларов покупателям смартфонов серии Galaxy S20, но есть нюанс
2
Новая видеокарта AMD прошла сертификацию в Южной Корее
+
Процессоры Intel Core 10-го поколения Comet Lake-H должны разгоняться до 5 ГГц, но не смогут этого сделать – Тomshardware
25

Популярные статьи

Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
205
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
248
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
40
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
15
Корпус RGeek L80S - приятный mini-ITX сюрприз из Китая
12
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
26
AMOLED, или все же IPS: выгорание, ШИМ, боль в глазах и DC Dimming
15
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
25
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
+

Сейчас обсуждают

Leonid Shagidullin
10:39
Ничего нового. На мониторах на ШИМ давно ругаются и страдают. "Всего-то" надо прописать минимальную частоту ШИМ килогерц. Лучше законодательно. А пока будут ставить ШИМ до 100МГц - привет, расстройств...
AMOLED, или все же IPS: выгорание, ШИМ, боль в глазах и DC Dimming
wwr222
10:38
И фризы исчезнут? Вот ведь не знал...
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Fess 11fess11
10:38
Вы перед выходом десятки обещали крутейший dx-12 . Спустя пять лет....где этот крутой директ, когда Вулкан умудряется показывать лучшие результаты?
Microsoft намекает на значительные улучшения в Windows 10
Андрей Громцев
10:37
Вранье. Ведьмак 3 пройден на 2 раза на сандале 4.5 с 580. Никаких лагов и затупов. У тебя руки не оттуда
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
IC9517
10:35
Что за телевизор и телефон? Сколько пользовались?
AMOLED, или все же IPS: выгорание, ШИМ, боль в глазах и DC Dimming
Эдуард Васенко
10:33
Программа привирает по потребляемой и выделяемой мощности
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
Evgeniy Som
10:28
Я вроде сделал пометку что не древнющий коре2дуо. У меня есть комп на 3570К и на нем никаких тормозов в винде или лазанья по вкладкам не было, после того как пересел на 9700К винда да браузер быстрее ...
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Артур
10:27
Спасибо автору,что натолкнул меня на такой интересный вариант корпуса. Какая должна быть макс высота планок памяти?
Корпус RGeek L80S - приятный mini-ITX сюрприз из Китая
Сергей Демьянов
10:25
Надо сказать что в пользовании у меня находился i5 3470 + 2х8Гб + 1063. 8 марта этого года, как только понял что принесет обвал рубля, сразу заказал райзен 5 1600AF, gigabyte b450, 2х8Гб (3000) с Tmal...
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Gosha
10:21
Есть такое, да.
Путин назвал главное условие сокращения нефтедобычи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем