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Сервис цифровой дистрибуции gog.com бесплатно раздает SYMMETRY — симулятор выживания в мире ретро-футуристической научной фантастики. Ваша главная цель — управлять выжившими после аварии космического корабля и помочь им противостоять пустынной, чрезвычайно холодной окружающей среде, попутно занимаясь ремонтом для побега с враждебной планеты. Непредсказуемый сюжет сопровождается атмосферным музыкальным сопровождением и графическим дизайном, который подчеркивает суровую и загадочную атмосферу пустынного мира. Использование затемненных и пастельных цветов в декорациях создает ощущение отдаленности от реальности и подчеркивает атмосферность ландшафтов.

Игроку предстоит позаботиться о жизнеобеспечении выживших, а также следить за их здоровьем. В экстремальных обстоятельствах члены экипажа развивают новые навыки, среди которых присутствуют такие как ботаника или электротехника. Сбор всех деталей, необходимых для ремонта космического корабля, становится гонкой со временем, так как экстремальные погодные условия и опасные для жизни сверхъестественные действия становятся все более и более жестокими.

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игровой процесс основанный на микроконтроле в крайне неблагоприятных условиях;

случайно назначаемые члены команды с различными навыками и историями в каждом игровом процессе;

различные потребности для удовлетворения: питание, физическое состояние и психическое здоровье;

непредсказуемый научно-фантастический сюжет;

зловещий атмосферный мир;

моральная составляющая - коллективизм против индивидуализма;

уникальная векторная графика и окружающий звук;

высокая реиграбельность и вариативность стратегий;

режим игры на выживание разблокируется после выполнения основной миссии.

Главные особенности игры:

Ссылка на страницу с игрой в сервисе GOG