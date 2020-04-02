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источник изображения: press.razer.com

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Компания Razer представила новую линейку ноутбуков Blade 15, основанную на процессорах Intel 10-го поколения, графике NVIDIA GeForce RTX SUPER и умопомрачительных дисплеях с частотой обновления до 300 Гц! Но это еще не все, компания усовершенствовала клавиатуру, систему ввода-вывода, систему хранения данных и многое другое, используя только лучшие технические решения доступные на данный момент. Вся эта красота умещается в компактном и стильном алюминиевом корпусе, окрашенном в черный матовый цвет.

«Новый Razer Blade 15 — просто лучший ноутбук, который мы когда-либо создавали», — Брэд Уайлдс (Brad Wildes), старший вице-президент подразделения Razer Systems. «Мы добавили множество передовых функций и улучшений, которые были востребованы множеством пользователей, чтобы сделать Blade 15 не просто отличным ноутбуком не только для любителей игр, но и отличным ноутбуком для широкого круга пользователей».

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источник изображения: press.razer.com

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Модели Blade 15 оснащены новейшими процессорами Intel Core 10-го поколения, включая 8-ядерный i7-10875H — первый 8-ядерный процессор за всю историю Razer Blade. Новые процессоры Comet Lake-H обеспечивают еще более высокий уровень производительности чем предыдущее поколение, особенно учитывая пиковые частоты доходящие до 5,1 ГГц и увеличенный объем Intel Smart Cache, вмещающий до 16 МБ данных. Новое поколение процессоров принесло с собой и другие обновления, в том числе новый беспроводной адаптер Intel Wi-Fi серии 6 AX201, способный развивать скорость передачи данных до 2,4 Гбит/с, а также поддержку более быстрой оперативной памяти DDR4-2933.

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Blade 15 вооружен совершенно новым графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER с дизайном Max-Q. Новая линейка RTX SUPER до 25% производительнее по сравнению с предыдущими графическими процессорами RTX, а в совокупности с 8 ГБ высокоскоростной видеопамяти типа GDDR6 и большим количеством Tensor-ядер графический ускоритель обеспечит отличную производительность технологий Ray Tracing (RT) и Deep Learning Super Sampling (DLSS). Графические адаптеры RTX SUPER предоставляют дополнительные преимущества для виртуальной реальности и создания мультимедийного контента, где дополнительная производительность помогает сократить время рендеринга и улучшить качество графики.

Blade 15 оснащен Full-HD дисплеем с диагональю 15,6-дюймов и частотой обновления до 300 Гц. Дисплей обрамлен ультратонкими рамками и покрыт матовой поверхностью для уменьшения бликов. Для требовательных создателей мультимедиа контента и любителей виртуальных развлечений Blade 15 может предложить 4K OLED дисплей, покрывающий 100% цветового пространства DCI-P3. Дисплей доступен как в обычном, так и в сенсорном варианте. Каждый дисплей проходит калибровку для обеспечения высочайшей точности цветопередачи.

источник изображения: press.razer.com реклама



Blade 15 — это самый мощный и функциональный Razer Blade из когда-либо созданных. Он сочетает в себе новейшее аппаратное обеспечение с ультракомпактным дизайном, сохранившим высокую функциональность. Клавиатура получила обновление в виде увеличенной клавиши правого Shift и клавишами стрелками половинной высоты, а также технологию n-key rollover и антибликовое покрытие для точного и безошибочного набора текста. Подсветка клавиатуры Razer Synapse 3 полностью настраивается с помощью программного обеспечения Razer Chroma RGB, которое охватывает широкий спектр цветов и уникальных эффектов.

По бокам вы найдете множество разъемов, среди которых порты USB 3.1 Gen 2 Type-A, порт HDMI, порт USB Type-C и порт Thunderbolt 3 (USB-C). Возможна поддержка зарядки через порты USB Type-C с помощью зарядного устройства USB-C с напряжением 20 В, а также и сверхбыстрый картридер с поддержкой SD-карт UHS-III.

Рекомендованная розничная цена на абсолютно новый Razer Blade 15 составляет 1 599,99 $ / 1 799,99 €. Ноутбук будет доступен для покупки в мае на Razer.com и в некоторых розничных магазинах в США и Канаде. В скорости Razer опубликует список розничных продавцов в Европе, Китае, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.



