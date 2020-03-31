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источник изображения: in-win.com

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источник изображений: in-win.com



Компания InWin объявила о выпуске корпуса C200. Это Mid-Tower модель, поддерживающая установку материнских плат форм-фактора ATX и позиционирующаяся как решение для профессионалов — дизайнеров, создателей мультимедийного контента и всех пользователей, которым необходимо наличие возможности установки большого количества устройств хранения данных. В C200 предусмотрено шесть универсальных посадочных мест для 3,5-дюймовых и 2,5-дюймовых накопителей, два дополнительных посадочных места для 2,5-дюймовых накопителей, а также два отсека для 5,25-дюймовых устройств, которые можно использовать для установки корзины жестких дисков с возможностью быстрой замены. Это позволяет реализовать быструю и удобную передачу сверхбольших объемов данных или резервное копирование.





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источник изображений: in-win.com

C200 отличается строгим и монументальным дизайном лучше всего подходящим для рабочей атмосферы. InWin сконцентрировались на минимизации отвлекающих факторов — никакой подсветки, вместо этого толстый металл, помогающий снизить шум и вибрации.





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InWin C200 позволит реализовать достойное охлаждение для любых высокопроизводительных систем — в корпусе предусмотрено пять мест для крепления вентиляторов, возможна установка 120 и 240-мм радиаторов систем водяного охлаждения. Корпус совместим с широким ассортиментом комплектующих различного типоразмера, C200 с легкостью уместит башенные кулеры высотой до 166 мм, несколько видеокарт длиной до 400 мм и блоки питания длиной до 220 мм.

На фронтальной панели корпуса расположены все необходимые разъемы — один USB 3.1 Gen-2 Type C, два USB 3.1 Gen-1 Type A и 3,5 мм разъем для наушников или микрофона.