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источник изображения: in-win.com реклама

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Компания In-Win представила ультра-компактный корпус формата mini ITX, предназначенный для сборки домашних кинотеатров HTPC и компактных игровых систем, которые с легкостью можно взять собой на LAN мероприятия, ведь размеры корпуса составляют всего лишь 108×302×238 мм. Новинка In-Win B1 (IW-CS-B1BLK-PS200W) выполнена в необычном дизайне — это не привычный для нас корпус прямоугольной формы, во внешнем дизайне B1 отсутствуют острые углы и при горизонтальном расположении корпус чем то напоминает неопознанный летающий объект. Боковая (верхняя) крышка выполнена из тонированного закаленного стекла.

Корпус поставляется с предустановленным 200 Вт внутренним блоком питания, обладающим сертификатом 80 Plus Gold, и 80-мм вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха внутри. Вентиляционные отверстия, расположенные в нижней и верхней части корпуса (с левой и правой стороны при установке корпуса в горизонтальном положении) защищены пылевыми фильтрами.

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Для установки накопителей формата 2,5 дюйма предусмотрено две монтажные площадки.

источник изображения: in-win.com реклама

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На фронтальной панели располагается только один разъем USB 3.0 и аудио-разъем 3,5 мм.

Установка дискретной видеокарты, скорей всего, невозможна, об этом нигде не упоминается, но явно видно, что места между блоком питания и слотом PCI-e очень мало, демонтаж заглушки на задней панели не реализован. Теоретически, в корпус можно было бы вместить низкопрофильную видеокарту, но без доработок точно не обойдется.