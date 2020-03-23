Первый результат Intel Core i3-10100 появился в базе данных UserBenchmark
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рекламаВ базе данных UserBenchmark появились результаты производительности готовой настольной системы Acer Veriton B450 в состав которой вошел процессор Intel Core i3-10100, одна планка оперативной памяти DDR4 объемом 16 ГБ, работающая на частоте 2400 МГц, и твердотельный накопитель Liteon CA1-8D512 на 512 ГБ. Графическая подсистема ограничилась встроенным в процессор видеоядром Intel UHD Graphics 630.
Процессор заработал оценку Excellent с относительным рейтингом производительности 87,1% (эталон Intel Core i9-9900K) и занял 36 позицию среди 1206 процессоров. В нормальном, тяжелом и экстремальном режиме тестирования процессор набрал 194, 582 и 691 балл соответственно. В общем рейтинге эффективной производительности i3-10100 опередил i5-9400 на 6% и вплотную приблизился к AMD Ryzen 5 3600.
|сравнение с Intel Core i5-9400
|сравнение с AMD Ryzen 5 3600
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Встроенная графика удостоилась неутешительного рейтинга Terrible с показателем 5,49%, заняв 300 место в общем рейтинге (эталон Nvidia RTX 2060 Super). При этом встроенная графика AMD Vega 8 с рейтингом 10,2% занимает 95 место.
рекламаОбщий рейтинг системы составил 91% в категории офисных и домашних компьютеров, 57% в категории рабочих станций и 16% в категории игровых компьютеров.
Процессор показал неплохую производительность, остается ждать появления тестов в составе сборок с быстрой памятью, работающей в двухканальном режиме, и мощными дискретными видеокартами, и тогда, возможно, нас ждет сюрприз — процессор сможет обогнать и Ryzen 5 3600 за счет более высокой производительности на ядро, более скоростного кэша и более совершенной подсистемы памяти.
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