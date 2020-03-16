Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Fortis 3 EVO ARGB источник изображения: silentiumpc.com

Польская компания SilentiumPC представила обновленные версии своего некогда популярного процессорного кулера Fortis 3. Новинки получили названия Fortis 3 RGB HE1425 (SPC245) и Fortis 3 Evo ARGB (SPC278). Обе версии не подверглись каким либо конструктивным изменениям — это все те же кулеры башенной конструкции с ассиметричным расположением радиатора относительно основания, не перекрывающим доступ к модулям оперативной памяти, даже с установленным вентилятором. В конструкции кулеров используются пять 6 мм тепловых трубок с прямым контактом, трубки плотно расположены в основании без зазора.

реклама

Fortis 3 EVO ARGB источник изображения: silentiumpc.com

Отличие новых версий заключается только в используемых вентиляторах. Стандартный 140-мм вентилятор Sigma PRO заменили на Stella HP RGB в версии SPC245 и на Pulsar HP ARGB в версии SPC278. Оба вентилятора обладают RGB подсветкой с 9 светодиодами, способными воспроизводить до 16 миллионов цветов. Stella HP RGB подключается к материнской плате через разъем +12V/G/R/B и может предложить только 6 предустановленных режимов подсветки. Pulsar HP ARGB поддерживает адресную подсветку, которой можно управлять с помощью программного обеспечения современных материнских плат, подключение вентилятора осуществляется через разъем +5V/D/-/G. Если же у материнской платы отсутствует возможность регулирования подсветки, то на помощь придет контроллер Nano Reset, который входит в комплект поставки кулеров и позволит использовать все световые эффекты вентиляторов.

Вентиляторы используют гидродинамический подшипник, максимальная скорость вращения составляет 1400 об/мин. Также стоит отметить, что использование 140-мм вентиляторов в совокупности с применяемой конструкцией радиатора позволяет осуществить некоторый обдув зоны VRM материнской платы.

реклама

Размеры кулера составляют 158×158×126 мм, размеры основания 45×35 мм.

Кулер поставляется с набором креплений, поддерживающим все современные платформы AMD: AM2 / AM2 + / AM3 / AM3 + / AM4 / FM2 / FM2 + и Intel: LGA775 / LGA 115x / LGA1366 / LGA2011 / LGA2011 v3 / LGA2066. В комплект поставки входит и тюбик с 1,5 г фирменной термопасты PACTUM PT-2 с заявленной теплопроводностью 5 Вт/(м·К).

реклама

Стоимость и сроки поступления в продажу не уточняются.